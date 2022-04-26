تسجيل أول إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في رومانيا

قالت محطة إذاعة رومانيا الحكومية، إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في البلاد.

ووفقا للمحطة، يجري الحديث عن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بالقرب من بوخارست، تم إدخالها إلى المستشفى في 4 أبريل.

ووفقا لوزارة الصحة الرومانية، لا تعاني المريضة من أي عدوى فيروسية نشطة، ولا توجد لديها علامات لأمراض المناعة الذاتية.

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ونوهت الوزارة، بأن الطفلة لم تتواجد بتاتا خارج البلاد، وليس لها صلة وبائية بأي حالة أخرى معروفة للمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن، أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن 169 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول السبب (لم يتم اكتشاف فيروسات التهاب الكبد المعروفة) لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و 16 عاما، في 12 دولة.

المصدر: تاس