اختراق واعد لمرض التصلب المتعدد!

قال علماء إن الخلايا المناعية ضد الحمى الغدية قد تكون مفتاح علاج التصلب المتعدد.

وفي تجربة صغيرة ، زرعت الخلايا التائية للمرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد التي تستهدف الفيروس المسبب للحمى الغدية.

وأشارت فحوصات الدماغ إلى أن تطور الحالة تباطأ أو حتى عُكس لدى بعض المرضى، مع "تحسن مستمر في الإعاقة"، بما في ذلك القدرة على المشي بألم أقل.

واستخرجت الخلايا التائية من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس إبشتاين بار (EBV)، والذي وصف بأنه سبب محتمل لمرض التصلب العصبي المتعدد.

وأقر العلماء الأمريكيون الذين أجروا البحث أن الدراسة كانت صغيرة ولا يمكنهم استبعاد تأثير الدواء الوهمي - عندما يشعر شخص ما بالتحسن لمجرد أنه يتوقع ذلك.

ولكن يمكن أن يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في فهم الخبراء لمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو أمر غير قابل للشفاء حاليا ولا يمكن إدارته إلا بالأدوية.

ويأتي ذلك بعد دراسة كبيرة أجراها علماء هارفارد على مليون جندي، وجدت أن EBV يمكن أن يكون السبب الرئيسي وراء التصلب المتعدد (MS) - مع احتمال إصابة مرضى EBV به 32 مرة.

وتحدث حالة الشلل بسبب قيام الجهاز المناعي لشخص ما بمهاجمة الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل التعب وصعوبة المشي.

ويحدث مرض التصلب العصبي المتعدد التدريجي في واحد من كل 10 مرضى، وينطوي على تدهور الحالة باستمرار بمرور الوقت دون حدوث انتكاسات.

وابتكرت شركة Atara Biotherapeutics الأمريكية العلاج الجديد بالخلايا التائية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

وينطوي على استخراج الخلايا المناعية المعروفة باسم ATA188، والتي توجد في الأشخاص الذين قاتلوا بنجاح EBV. ويعطى للناس عن طريق الحقن.

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وجربت شركة العلاج المناعي الأمريكية العقار على 24 مريضا من مرض التصلب العصبي المتعدد لمدة عام في عام 2017.

وتم اختيار المرضى من جميع أنحاء الولايات المتحدة وأستراليا وأعطوا جرعات مختلفة من عقار العلاج المناعي لتقييم آثاره.

وجرى التبرع بالخلايا من قبل أشخاص عانوا من عدوى EBV مع مطابقتهم مناعيا مع المرضى - لتجنب الرفض.

وواصل ثمانية عشر مشاركا التجربة لمدة تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات اعتبارا من أغسطس 2021 - أظهر سبعة منهم بالفعل علامات التحسن.

واستخدم الباحثون عمليات المسح لفحص تلف الأعصاب في الدماغ نتيجة لمرض التصلب العصبي المتعدد وتقييم الحالة الجسدية للمرضى باستخدام مقياس حالة الإعاقة الموسع (EDSS).

وقدمت النتائج في مؤتمر يوم 22 مارس.

وقال البروفيسور مارك فريدمان، طبيب الأعصاب بجامعة أوتاوا الذي لم يشارك في التجربة، إن الانعكاس الطبيعي في مرض التصلب العصبي المتعدد التدريجي أمر نادر الحدوث - ما يشير إلى أن العلاج التجريبي كان وراء تحسين النتائج. وعندما يصل المريض إلى مستوى معين من الإعاقة المتقدمة، فمن النادر أن يعود بشكل طبيعي، وأي تحسن مستدام لن يكون متوقعا من التاريخ الطبيعي للمرض".

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يشعر الناس بالحماس الشديد بشأن العلاج.

وقالت كلير والتون، رئيسة الأبحاث في جمعية التصلب المتعدد في المملكة المتحدة: "إنه لمن المشجع أنهم رأوا تحسينات في MTR. لكننا رأينا العلاجات تبدو واعدة في المرحلة الأولى أو حتى في المرحلة الثانية، ولكن بعد ذلك عندما تجري التجارب العشوائية الكبيرة، فإنها لا تظهر أي نتيجة".

وتجري Atara حاليا تجربة المرحلة الثانية على 80 شخصا، وهي المرحلة التالية في عملية تطوير الدواء.

المصدر: ديلي ميل