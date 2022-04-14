مركز "غاماليا" يعلن عن انطلاق اختبار دواء قائم على الأجسام المضادة لـ"كوفيد"

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن مركزه يبدأ الأسبوع المقبل في اختبار دواء ضد فيروس كورونا يقوم على الأجسام المضادة لـ"كوفيد".

وقال إن المتطوعين الأصحاء يشاركون أولا في الاختبار. أما المرضى المصابون بفيروس كورونا فسينضمون إلى الاختبار في مرحلته الثانية.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن رئيس مركز "غاماليا" ألكسندر غينسبورغ قوله:" سيبدأ يوم الاثنين المقبل حقن العقار ضد فيروس كورونا والذي تم وضعه على أساس الأجسام المضادة أحادية النسيلة للمتطوعين. وسيتلقى الدواء أول متطوع في معهد الانفلونزا" التابع لوزارة الصحة في بطرسبورغ. وقد تم توقيع كل الوثائق والمستندات اللازمة.

وأوضح، ألكسندر غينسبورغ أن المتطوعين الأصحاء يشاركون أولا في المرحلة الأولى للاختبار، أما المرضى المصابون بفيروس كورونا فسينضمون إلى الاختبار في مرحلته الثانية، ثم ستدرس وزارة الصحة مسألة تسجيل الدواء.

المصدر: لايف