وزير الصحة الروسي لا يستبعد اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا في مايو ويونيو

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أن بعض الدول تسجل زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، لذلك يجب على روسيا أن تتهيأ لمثل هذه التطورات.

إقرأ المزيد

وأشار في حديث أدلى به يوم 13 أبريل لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية إلى أن أخطار اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا لا تزال قائمة.

وحسب وزير الصحة فإن الروس يمكن أن يشهدوا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا نهاية مايو أو مطلع يونيو. وقال:" أظن أن الفترة بين أواخر مايو ويونيو المقبل يمكن أن تشهد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسيتوقف الأمر على تصرفاتنا. ومن المهم جدا أن ندرك أن شدة الموجة الجديدة ستتوقف على إجراءات سنتخذها وتصرف السكان.

والمقصود بالأمر هو تعزيز التطعيم ومراعاة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وأشار الوزير إلى أن بعض البلدان الأوروبية والصين صارت تسجل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. ودعا ميخائيل موراشكو، سكان روسيا إلى أن يكونوا مستعدين لمثل هذه التطورات الوبائية.

المصدر: لايف