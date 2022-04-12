علماء: متحورا "أوميكرون" BA.4 و BA.5 لا يسببان ارتفاعا للإصابات

سجلت في بلجيكا أول حالة للإصابة بمتحور جديد من "أوميكرون" BA.4.

أفادت بذلك صحيفة Le Vif البلجيكية نقلا عن عالم الفيروسات، ليفينسكي، في الجامعة الكاثوليكية. أما عالم الفيروسات البلجيكي، وان راست فقال إن المتحور الجديد الذي اكتشف في الجزء الناطق باللغة الفرنسية وسبق أن اكتشف كذلك في عدد من البلدان، تتم دراسته الآن في جامعة بروكسل.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة من عالم الفيروسات، وان راست، قوله إن متحورات تتراكم دائما داخل الفيروسات وستظهر حتما فيما بعد متغيرات جديدة. لكن نشوء متغيرات جديدة لـ "أوميكرون" أفضل بكثير من ظهور سلالة جديدة. وأوضح أن متغيري "أوميكرون" BA.4 و BA.5 قد سجلا في بوتسوانا وبريطانيا وجنوب إفريقيا، لكن ذلك لم يؤد إلى ارتفاع ملموس للإصابات ونقل المصابين إلى المستشفيات. بينما لم يتم اكتشاف متحور BA.5 في بلجيكا.

يذكر أن السلطات الروسية كانت أعلنت في وقت سابق بأن نسبة المصابين بالمتحور الخفي لـ"أوميكرون" ارتفعت في روسيا حتى 80%. بينما لم يسجل فيها ارتفاع عدد الإصابات به.

المصدر: لايف