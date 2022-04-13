من الخدر إلى العيون المشوشة - العلامات الخمسة التي تدل على أنك تفتقد فيتامينا رئيسيا

نحتاج جميعا إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية من أجل البقاء بصحة جيدة.

ولكن إذا كان توازنك في بعض الفيتامينات الأساسية قليلا، فقد تواجه أعراضا مثل تشوش العين والخدر.

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ويعد فيتامين E عنصرا غذائيا رئيسيا لأنه يساعد على حماية خلايانا من التلف، ويعزز جهاز المناعة ويمنع تجلط الدم.

وهو مهم بشكل خاص لأنه يساعد في الدفاع الطبيعي للجسم ضد الأمراض والعدوى، فضلا عن الحفاظ على المهارة والعينين الصحيين.

وتحتاج النساء إلى نحو 4 ملغ من فيتامين E في نظامهن الغذائي كل يوم، بينما يجب أن يستهلك الرجال 3 ملغ.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه يجب أن تكون قادرا على الحصول على كل فيتامين E الذي تحتاجه من نظامك الغذائي وأن أي فيتامين E لا يتم استخدامه على الفور يتم تخزينه في الجسم، ما يعني أنك لست بحاجة إلى تناوله كل يوم.

ويتغذى معظم الناس جيدا ولا يعانون من نقص فيتامين E، وهي حالة تقتصر عادة على الذين يكافحون من أجل هضم أو امتصاص العناصر الغذائية من طعامهم.

والأشخاص الذين يعانون من نقص قد يعانون من مرض الأمعاء الدقيقة أو التليف الكيسي أو متلازمة الأمعاء القصيرة أو إذا كانوا يعانون من إدمان الكحول.

وإذا كان لديك نقص، فهناك علامات وأعراض رئيسية قد تواجهها.

1. الضعف

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قالت الدكتورة كريستين إليزابيث هولتز: إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من فيتامين E، فقد تتعرض عضلاتك للإجهاد التأكسدي.

وأوضحت أن هذا يحدث عندما يكون هناك خلل في مضادات الأكسدة في الجسم، مع الإجهاد الذي يؤدي إلى ضعف العضلات.

2. الخدر

قالت الدكتورة هولتز إن نقص فيتامين E في بعض الأحيان يمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب المحيطية.

وينتج عن هذا تنميل في اليدين والقدمين.

وشرحت: "يحدث هذا لأنه يضر بالألياف العصبية ما يمنعها من إرسال الإشارات بشكل صحيح".

3. مشكلات التنسيق

أشارت الدكتورة هولتز إلى أن أحد الآثار الجانبية الأخرى لنقص فيتامين E هو مشاكل التنسيق.

وهذا لأنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار بعض الخلايا العصبية في الدماغ والتي تعد ضرورية للتحكم في الحركة.

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4. ضعف البصر

إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين E، فإن مستقبلات الضوء في شبكية عينك يمكن أن تتلف، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بمرور الوقت، بحسب الدكتورة هولتز.

5. ضعف جهاز المناعة

عندما لا يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، يصبح من الصعب على الجسم محاربة العدوى والمرض.

وقالت الدكتورة هولتز إن فيتامين E أساسي في مساعدة جهاز المناعة في الجسم من خلال دعم نمو الخلايا التائية التي تساعد في مكافحة العدوى.

وإذا كنت قلقا من عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين E، فهناك الكثير من الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي والتي ستساعد في ذلك.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى أن الأطعمة مثل الزيوت النباتية، بما في ذلك زيت بذور اللفت وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون، كلها مصادر رائعة لفيتامين E.

المصدر: نيويورك بوست