ستة أقراص مكملات يومية مختلفة لا ينبغي تناولها معا!

تعتبر المكملات طريقة رائعة للمساعدة في تعويض أي فيتامينات ومعادن ناقصة في نظامك الغذائي. لكن الشروع في تناول المكملات يعني أن تكون مدركا للأنواع التي لا تتناول معا.

وعند الشروع في نظام صحي جديد يلجأ الكثيرون إلى المكملات للمساعدة في تقليل الأعراض غير العادية وتحسين صحتنا العامة ورفاهيتنا. وتعتبر المكملات طريقة ممتازة للمساعدة في علاج عدد من الأمراض، ولكن كن حذرا. هناك عدد من الأقراص اليومية التي لا ينبغي تناولها معا.

ومن المرجح أن تكون لديك آثار جانبية من المكملات الغذائية إذا تناولتها بجرعات عالية أو بدلا من الأدوية الموصوفة، أو إذا كنت تتناول العديد من المكملات الغذائية المختلفة.

ويتضمن سبب عدم وجوب تناول بعض المكملات معا العديد من الأسباب. مثل، التدخل في امتصاص المعادن الأصغر الموجودة في الفيتامينات، أو إبطال قدراتها أو زيادة الأعراض الأخرى غير العادية.

وتشمل المكملات الغذائية التي لا يمكن تناولها في الوقت نفسه ما يلي:

• المغنيسيوم والفيتامينات.

• فيتامينات (د) وE وK.

• زيت السمك وGingko Biloba.

• النحاس والزنك.

• الحديد والشاي الأخضر.

• فيتامين C وB12.

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وعند تناول المغنيسيوم اليومي، توصي أخصائية التغذية إيرين ستوكس، بعدم تناوله في نفس وقت تناول الفيتامينات المتعددة.

والسبب هو أنه قد يتداخل مع امتصاص المعادن الصغيرة الموجودة في الفيتامينات مثل الحديد والزنك. وبالإضافة إلى ذلك، تقول إنه يجب الامتناع عن تناول الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الزنك معا.

وأظهرت الدراسات أن امتصاص الشخص لفيتامين K قد ينخفض ​​عند تناول فيتامينات أخرى قابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين E و(د) معا.

ويحتوي كل من أوميغا 3 وGingko Biloba على إمكانات تسييل الدم، وإذا تناولهما معا، فقد يكون هناك خطر متزايد للنزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه.

وإذا كنت تتناول مكملات النحاس بسبب نقصه، فتجنب تناول الزنك في نفس الوقت.

ويمكن أن يساعد الزنك في تقوية جهاز المناعة ولكن يمكن أن يتداخل مع امتصاص الجسم للنحاس. ويمكن أن يسبب تناول الشاي الأخضر بكميات كبيرة نقص الحديد، ويقال إن تناول مكملات الحديد يقلل من فعالية الشاي الأخضر.

وقال الصيدلاني سكوت ماكدوغال: "إذا تناولت فيتامين C مع B12، فإن الأول يمكن أن يكسر الأخير في جهازك الهضمي.

وهذا يقلل من امتصاص فيتامين B12، والذي يمكن أن يسبب عددا من المشكلات الجسدية والنفسية".

وبالنظر إلى جميع الفوائد الصحية المرتبطة بمكملات فيتامين C، فلن يكون من المستغرب إذا كنت لا تزال حريصا على تناول هذا الفيتامين.

وإذا كانت هذه هي الحالة، لكنك تعالج حاليا نقصا في فيتامين B12، فإن ماكدوغال يشارك نصيحة للحفاظ على سلامتك. وأوصى "بتناول فيتامين C وB12 بفاصل ساعتين على الأقل".

المصدر: إكسبريس