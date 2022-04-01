فواكه وثمار تسبب زيادة الوزن

كشف البروفيسور فلاديمير خافينسون، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، عن الفواكه والثمار التي تساعد على زيادة الوزن.

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ويشير البروفيسور في حديث تلفزيوني إلى أن تناول الموز والعنب والتين باستمرار يساعد على زيادة الوزن، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الغلوكوز.

ويقول، "يساعد الغلوكوز عند وجوده في الجسم على إفراز الأنسولين، الذي يساعد على تحويل الغلوكوز إلى دهون تتراكم في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن".

وينصح البروفيسور، بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات وعدم الإفراط بتناولها.

المصدر: نوفوستي