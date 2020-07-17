الفواكه والثمار قد تسبب السمنة

حذرت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية أمراض الغدد الصماء، الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد من الإفراط بتناول الفواكه والثمار.

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وتشير الأخصائية، إلى أن سكر الفركتوز الموجود في الفواكه والثمار، يحفز عملية تراكم الخلايا الدهنية في الجسم. كما أن تناول هذه المواد بصورة منتظمة ودورية بكميات كبيرة، قد يصبح سببا بتليف الكبد غير الكحولي.

ووفقا لها، يمكن تجنب حدوث مشكلات صحية بمراعاة قواعد بسيطة:

-عدم تناول أكثر من 200-300 غرام من الفواكه والثمار في اليوم، (ما يعادل تفاحتين في اليوم) وأكثر من هذا زائد عن اللزوم.

-يجب تناول الفواكه والثمار بعد وجبة الطعام الأساسية.

- الامتناع عن تناول الفواكه والثمار مساء. (لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحتاج لهضمها كمية كبيرة من الماء والطاقة، وهذا يسبب سوء النوم".

-يجب عدم عصر التفاح والبرتقال والعنب وغيرها من الفواكه والثمار. "لأن هذا يعني تناول كمية مضاعفة من سكر الفركتوز من دون الألياف الغذائية. وتناول هذه العصائر يؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس".

المصدر: نوفوستي