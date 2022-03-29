ما إصابات الرأس التي تحتاج رعاية طبية؟

أوصت الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ بطلب الرعاية في حال التعرض لإصابة شديدة في الرأس، وعدم تجاهلها لما لها من تأثيرات جانبية مؤذية على الدماغ.

واعتبرت رئيسة الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ الدكتورة جيليان شميتز أن الدماغ هو مركز قيادة الجسم، لذا واحدة من أذكى الطرق لحمايته هي المقدرة على اكتشاف علامات إصابة الدماغ والذهاب إلى أقرب قسم طوارئ عندما الحاجة إلى الرعاية

وتعتبر إصابة الدماغ الرضية (TBI) هي إصابة تعطل وظائف المخ، النوع الأكثر شيوعا هو الارتجاج الذي يمكن أن يحدث بسبب السقوط أو الإصابة الرياضية أو حادث مروري أو حادث في المنزل.

و يستغرق في بعض الأحيان ظهور أعراض الارتجاج ساعات أو أيام ، لذا تجاهل علامات إصابة الدماغ يمكن أن يعرض الشخص لخطر حدوث مضاعفات، ومن المحتمل أن تشير علامات الارتباك إلى حدوث إصابة في الرأس، وأي شخص يبدو غير مستقر يحتاج إلى عناية طبية فورية.

وباعتبار أن مارس هو شهر التوعية بإصابات الدماغ أطلقت الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، توصيات بطلب رعاية الطوارئ إذا كانت هناك أي من هذه العلامات لإصابة شديدة في الرأس:

الصداع الذي يزداد سوءًا على الرغم من تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

ضعف أو تنميل أو قلة التنسيق.

تداخل في الكلام أو صعوبة في المشي.

زيادة الارتباك أو الانفعالات.

القيء المتكرر.

فقدان الوعي لأكثر من دقيقة.

التشنجات أو النوبات.

تغييرات غير عادية في أنماط النوم أو الحالة المزاجية.

عند وجود رضيع أو طفل صغير ، اطلب العلاج الطارئ إذا كان الصغير: وخصيصا في حال عدم التوقف عن البكاء، أورفض الأكل أو الرضاعة.

وجود انتفاخ في البقعة اللينة في مقدمة الرأس بعد صدمة لطفل رضيع.

ويعتبر القيء شائعا عند الأطفال الصغار، لذلك قد تكون العناية الطبية لإصابة الرأس المشتبه بها ضرورية فقط إذا كان الطفل يتقيأ بشكل متكرر في فترة قصيرة، أكثر من مرة أو مرتين في غضون ساعة.

وقالت الدكتورة شميتز في بيان صحفي للكلية: "إن أسهل طريقتين يمكن لأي شخص تجنب حدوث ارتجاج فيهما هما ارتداء معدات واقية أثناء الأنشطة الترفيهية والقضاء على المخاطر التي يمكن أن تسبب السقوط في المنزل"وأضافت "قد تبدو إصابات الرأس مخيفة، لكن معظمها خفيف ويمكن أن تحدث العناية الطبية العاجلة من طبيب الطوارئ فرقا كبيرا."

ويعاني أكثر من 2.8 مليون شخص سنويًا من إصابات في الدماغ، وفقًا لجمعية إصابات الدماغ الأمريكية، وهم سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالإصابات.

المصدرmedicalxpress