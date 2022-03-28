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روسيا تعد لقاحا جديدا ضد كل متحورات فيروس كورونا

الصحة

روسيا تعد لقاحا جديدا ضد كل متحورات فيروس كورونا
rg.ru
رئيس مركز "غاماليا" ألكسندر غينسبورغ
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تبدأ في روسيا الأسبوع الجاري اختبارات سريرية للقاح تم إعداده بغية مقاومة 3 سلالات لفيروس كورونا.

وهي:"وهان"، بصفتها سلالة كلاسيكية، " دلتا"  و"أوميكرون".

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أفاد بذلك مدير مركز "غاماليا" الروسي  للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح نائب رئيس المركز دينيس لوغونوف أن  جزءا من اللقاح سيحمي الإنسان كذلك من الإصابة  من متغيرات سلالة "أوميكرون". هذا وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن روسيا شهدت يوم 26 مارس الجاري نقل 4275 مصابا بـ"كوفيد – 19" إلى المستشفيات. علما أن العدد الإجمالي من المتعافين من "كوفيد" في روسيا 16606691 مريضا.

المصدر: لايف

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