سرطان الرئة: علامة "العلم الأحمر" التي تظهر عند السعال!

شاركت شركة رائدة في مجال الإهمال الطبي في المملكة المتحدة "أعراض العلم الأحمر" لسرطان الرئة بالإضافة إلى ما يجب أن يفعله طبيبك أثناء الفحص.

وقال محامي الإهمال الطبي (Medical Negligence)، كيم جاكسون، من Patient Claim Line: "أكثر من نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة سيموتون في غضون عام واحد من التشخيص، حتى مع العلاج. ومن الواضح، أنه كلما تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرا، زادت فرصة بقائك على قيد الحياة".

ومع ذلك، كل هذا يتوقف على مرحلة سرطان الرئة وصحة الشخص بشكل عام.

وشارك جاكسون العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى الحالة، مثل نفث الدم.

ووفقا لمايو كلينك، فإن نفث الدم يصف سعال الدم من جزء معين من رئتيك. والجزء الصعب هو أن الدم الذي يأتي من مكان آخر قد يبدو أنه يأتي من الرئتين أيضا.

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لذا، من المهم أن يساعد طبيبك في تحديد الموقع الصحيح للنزيف، كما توضح بوابة الصحة.

ويعتبر السعال المصحوب بالدم أحد "الأعراض الرئيسية" لسرطان الرئة، وفقا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وواصفا علامات التحذير الأخرى، تابع جاكسون: "تشمل أعراض العلم الأحمر، السعال المستمر الذي يمكن أن يتدهور، سعال مصحوبا بالدم وألما في الصدر يزداد سوءا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك. فقدان الشهية وفقدان الوزن الذي لا يمكن تفسيره والإرهاق هي أيضا علامات رئيسية لسرطان الرئة. احترس من بحة في الصوت وضيق في التنفس وظهور جديد للصفير والالتهابات المزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي".

وعندما يتعلق الأمر بالسعال، تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن سعال سرطان الرئة لا يختفي بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وإذا واجهت أيا من هذه الأعراض، فيجب عليك مراجعة طبيبك، كما تنصح الخدمة الصحية.

المصدر: إكسبريس