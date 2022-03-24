أكثر 10 سرطانات فتكا.. ولماذا لا يوجد علاج لها!

يوجد للرهبة والخوف التي يمكن أن تأتي مع تشخيص السرطان، جذورها في طبيعتها القاتلة: حتى عند تشخيصه مبكرا ومهاجمته بأحدث العلاجات، فإن السرطان لا يزال لديه القدرة على القتل.

وفي جميع أنحاء العالم، كانت السرطانات الثلاثة التي قتلت أكبر عدد من الأشخاص في عام 2020 هي سرطان الرئة (1.80 مليون حالة وفاة)، وسرطان القولون والمستقيم (935000 حالة وفاة) وسرطان الكبد (830000 حالة وفاة). لكن هذه ليست أكثر أنواع السرطان فتكا، وفقا لريبيكا سيغل، المديرة العلمية الأولى لأبحاث المراقبة في جمعية السرطان الأمريكية (ACS).

وأوضحت سيغل أن عدد الأشخاص الذين يقتلهم السرطان كل عام يعتمد على عاملين: عدد الأشخاص المصابين به (الإصابة بالسرطان) والنسبة المئوية للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان على قيد الحياة (البقاء على قيد الحياة). أكثر أنواع السرطانات فتكا هي تلك التي تحمل أدنى نسبة بقاء.

ويحدد باحثو السرطان البقاء على قيد الحياة بمقياس يسمى البقاء النسبي لمدة 5 سنوات. وهذه هي النسبة المئوية للأشخاص الذين يتوقع أن ينجوا من آثار سرطان معين، باستثناء المخاطر من الأسباب المحتملة الأخرى للوفاة، لمدة خمس سنوات بعد التشخيص، وفقا لبرنامج المراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية (SEER)، مبادرة المعهد الوطني للسرطان (NCI) التي تجمع وتصنف وتحلل وتصدر بيانات وإحصاءات عن حالات السرطان على الصعيد الوطني.

وفيما يلي نظرة على أكثر 10 سرطانات فتكا في الولايات المتحدة استنادا إلى بيانات البقاء النسبي لـ SEER لمدة 5 سنوات للحالات التي تم تشخيصها بين عامي 2011 و2017.

- سرطان البنكرياس

معظم سرطانات البنكرياس إفرازية، ما يعني أن السرطان ينشأ في الخلايا التي تصنع إنزيمات الجهاز الهضمي. وتنشأ السرطانات في خلايا الغدد الصماء في البنكرياس، والتي تصنع الهرمونات مثل الأنسولين. وتسمى هذه الأورام أورام الغدد الصماء البنكرياسية (NETs)، أو أورام الخلايا الجزيرية، وفقا لـ ACS. وتشكل الشبكات 2٪ من سرطانات البنكرياس ولديها تشخيص أفضل بكثير.

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واعتمادا على مدى انتشاره، قد يعالج الأطباء سرطانات البنكرياس بالجراحة أو الإشعاع أو العلاج الكيميائي. وقد تشمل العلاجات الأخرى العلاج المناعي (الذي يكثف جهاز المناعة لمهاجمة السرطان) أو العلاجات المستهدفة (الأدوية التي تستهدف الجزيئات الخاصة بالخلايا السرطانية).

- الميزوثليوما

وهي طبقة من الخلايا تبطن تجاويف معينة في الجسم وتحيط بالأعضاء الداخلية، وفقا لـ ACS. ويعد ورم الظهارة المتوسطة سرطان من هذه الخلايا. وثلاثة من كل أربعة أورام المتوسطة تتطور في الوسط المحيط بالرئتين. وهذا النوع من السرطان يسمى ورم الظهارة المتوسطة الجنبي.

ويتشكل النوع الثاني الأكثر شيوعا من ورم الظهارة المتوسطة في الصفاق، وهو النسيج الذي يبطن البطن ويحيط بالعديد من أعضاء البطن، مثل المعدة والكبد؛ يسمى هذا النوع من السرطان ورم الظهارة المتوسطة الصفاقي.

ونادرا ما يحدث ورم الظهارة المتوسطة في الأنسجة المحيطة بالقلب والخصيتين، وفقا لـ ACS.

ويعتمد علاج ورم الظهارة المتوسطة على مدى تقدمه ولكنه قد يشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاجات الموجهة والعلاجات المناعية.

- سرطان المرارة

يبدأ سرطان الجهاز الهضمي في المرارة الموجودة أسفل الكبد، التي تركز وتخزن الصفراء، وهي مادة يصنعها الكبد تساعد على الهضم. وحصوات المرارة، وهي رواسب صلبة صغيرة من الكوليسترول ومواد أخرى في المرارة، تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المرارة.

وتشمل العلاجات، التي تعتمد على مدى تقدم السرطان عند تشخيصه، الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي. ويمكن للمرضى أيضا التفكير في المشاركة في التجارب السريرية للعلاجات المناعية والعلاجات الموجهة لسرطان المرارة.

- سرطان المريء

المريء هو الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة. وتشمل عوامل الخطر للإصابة بسرطان المريء التقدم في السن والتدخين وشرب الكحول والارتجاع الحمضي، حيث يأتي حمض المعدة إلى أسفل المريء.

وقد تشمل العلاجات، التي تعتمد على مدى تقدم السرطان، الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو العلاج المناعي أو العلاجات المستهدفة.

- سرطان الكبد وسرطان القناة الصفراوية

يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن سرطان الكبد غير شائع في الولايات المتحدة، إلا أنه في ارتفاع، حيث تضاعف معدل الإصابة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ الثمانينيات.

إن أهم عامل خطر للإصابة بسرطان الكبد هو التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C المزمن. وتنتقل كل من هذه العدوى عن طريق سوائل الجسم، بما في ذلك الدم والسائل المنوي. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتطعيم جميع الأطفال ضد فيروس التهاب الكبد B، ولكن لا يوجد لقاح ضد التهاب الكبد C.

- سرطان الرئة والشعب الهوائية

يقتل سرطان الرئة والشعب الهوائية معظم الناس في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة كل عام. ويعد التدخين واستخدام منتجات التبغ من الأسباب الرئيسية لذلك. وهناك نوعان رئيسيان: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وهو الأكثر شيوعا، وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، والذي ينتشر بسرعة أكبر.

وتشمل علاجات سرطان الرئة الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والعلاجات المناعية، وفي حالة سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، العلاجات المستهدفة.

سرطان غشاء الجنب

يحدث سرطان الجنب في التجويف الجنبي، أي الفراغ الموجود داخل تجويف الصدر ولكن خارج الرئتين، أو في طبقة الخلايا التي تحيط بالرئتين.

- سرطان الدم الأحادي الحاد

يعد ابيضاض الدم أحادي الخلية نوعا فرعيا من سرطان الدم يسمى ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML). وتشرح لورا روموندستاد، وهي ممرضة مسجلة تساعد المرضى في العثور على التجارب السريرية كممرضة تجريبية إكلينيكية مع جمعية اللوكيميا والأورام اللمفاوية (LLS)، أنه يتطور في خلايا الدم الأولية التي في طريقها إلى أن تصبح خلايا جهاز مناعة تسمى الخلايا الأحادية (LLS).

وقالت إن الخلايا الأحادية هي جزء رئيسي من جهاز المناعة الفطري (فرع الجهاز المناعي الذي لا ينطوي على تطوير الأجسام المضادة ولكنه يتعرف بدلا من ذلك على السمات المشتركة لمسببات الأمراض ويهاجم على الفور).

وقد تشمل علاجات ابيضاض الدم أحادي الخلية العلاج الكيميائي أو زرع الخلايا الجذعية أو العلاجات المستهدفة.

- سرطان الدماغ

إذا مات شخص بسبب السرطان الذي نشأ في الرئة وانتقل إلى الدماغ، على سبيل المثال، فإن حالة هذا الشخص ستؤثر على إحصائيات البقاء على قيد الحياة لسرطان الرئة، وليس على إحصاءات البقاء على قيد الحياة لسرطان الدماغ.

وعند الأطفال، تبدأ معظم أورام المخ في الدماغ، وفقا لمايو كلينك. وعوامل الخطر الوحيدة لأورام الدماغ هي التاريخ العائلي وتعرض الرأس للإشعاع. ويحدث التعرض للإشعاع عادة أثناء علاج بعض أنواع السرطان الأخرى.

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ويعتمد علاج أورام الدماغ على نوع الورم ومدى نموه بحلول وقت تشخيصه وقد يشمل الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاجات المستهدفة.

- سرطان الدم النخاعي الحاد

تتطور اللوكيميا من الخلايا الجذعية في نخاع العظام، والتي تتمايز إلى سلائف خلايا الدم المختلفة وفي النهاية خلايا الدم. وأوضح الباحثون أن اللوكيميا تحدث عندما يتوقف نمو خلايا الدم وتصبح الخلايا سرطانية.

لماذا لا يوجد علاج؟

خلال معظم القرن العشرين، ارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب السرطان كل عام بالنسبة لحجم السكان، أو - معدل وفيات السرطان - بشكل مطرد إلى ذروته في عام 1991، وفقا لأحدث ملخص لـ ACS عن حالة السرطان في الولايات المتحدة. ومنذ عام 1991، انخفض معدل وفيات السرطان بنسبة 31٪، وهو ما يعادل 3.2 مليون حالة وفاة أقل بالسرطان مقارنة بمعدل الوفيات في عام 1991.

ويعزو معدو الدراسة الانخفاض في معدلات الوفيات بالسرطان إلى انخفاض معدلات التدخين والكشف المبكر والعلاج الأفضل لبعض أنواع السرطان.

ومع ذلك، على الرغم من كل هذا التقدم، لا يزال "علاج شامل للسرطان" بعيد المنال لأسباب عديدة. المسألة الأولى هي أن السرطان ليس مجرد مرض يمكن استئصاله بعلاج واحد. وأوضحت سيغل أنه بدلا من ذلك، هناك مئات الأمراض. وقالت: "نحتاج إلى مئات الأنواع المختلفة من العلاجات لشفاء جميع أنواع السرطان".

وسبب آخر لصعوبة علاج السرطان هو أن العوائق التي تحول دون علاج السرطان مرتفعة بشكل لا يصدق. ويتم الشفاء من السرطان إذا لم تكن هناك آثار له في الجسم ولن يعود أو لا يتوقع أن يعود مرة أخرى. ولكن حتى بعد اختفاء جميع آثار السرطان، لا توجد طريقة للتأكد من أنه لن يعود مرة أخرى.

وقالت سيغل "لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن السرطان لن يتكرر لأن الخلايا السرطانية يمكن أن تختبئ في الجسم دون أن يكتشفها الجهاز المناعي للشخص". ومع ذلك، فكلما طالت فترة تعافي الشخص، ما يعني أن علاماته وأعراضه الخاصة بالسرطان انخفضت أو غائبة، قل احتمال عودة السرطان.

وأخيرا، لا يعني وجود علاجات فعالة لسرطان معين أن العلاج سيعمل مع الجميع. وقال سيغل: "لكل سرطان بصمة جزيئية فريدة ويستجيب بشكل مختلف للعلاج مقارنة بشخص آخر يعاني من نفس النوع من السرطان".

المصدر: لايف ساينس