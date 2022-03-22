كيف تعزز عادتك اليومية بتناول القهوة صحتك؟! .. فوائد شربها من فنجان في اليوم إلى ستة!

قد يكون فنجان القهوة القوي بداية أساسية ليومك، لكن الفوائد يمكن أن تتجاوز مجرد تأثير الانتعاش.

وتشير الأبحاث إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بعدد من الحالات الخطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية وبعض أنواع السرطان.

وتظهر نتائج دراسة نُشرت مؤخرا لمدة عشر سنوات أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لأي سبب.

وفي حين أن الفوائد مرتبطة بشكل أساسي بالقهوة المطحونة، إلا أن هناك بعض الفوائد أيضا للقهوة سريعة التحضير. وبالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة - بما في ذلك الفورية - على معادن، لا سيما المغنيسيوم (لعظام صحية ووظائف العضلات)، والبوتاسيوم (الذي يلعب دورا في ضغط الدم) وفيتامين B3 (ضروري لإطلاق الطاقة من الطعام والجهاز العصبي الصحي).

وربطت بعض الدراسات القهوة بزيادة الكوليسترول. لكن ربما كان هذا بسبب الطريقة التي تم بها تحضير المشروب.

وفي الواقع، وجدت دراسة حديثة أن كل فنجان قهوة إضافي يومي مرتبط بانخفاض خطر حدوث أي مشكلة في نظم القلب بنسبة 3%، حسبما ذكرت مجلة JAMA Internal Medicine.

لكن لا يزال بإمكانك الحصول على الكثير منها. وتقول الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء إن تناول 400 مغم من الكافيين يوميا، أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة، جيد بالنسبة لمعظم البالغين.

لكن الحساسية الفردية للكافيين تختلف. ويمكن لبعض الناس تناول ستة أكواب أو أكثر يوميا بشكل جيد جدا، ويشعر البعض الآخر بالتوتر بعد تناول كوب أو اثنين.

وننصح النساء الحوامل بالالتزام بـ 200 مغم من الكافيين يوميا (حوالي كوبين من القهوة المفلترة)، وفقا لـ NHS، حيث ربط الكافيين المفرط بانخفاض الوزن عند الولادة (ربما لأنه يؤثر على تدفق الدم إلى المشيمة).

وهنا، من كوب واحد إلى ستة، الفوائد الصحية لتبرير عاداتك اليومية في تناول القهوة:

فنجان واحد

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- التأثير الصحي: يعزز اليقظة ويساعد على حركة الأمعاء

إن 100 ملغ أو نحو ذلك من الكافيين في كوب واحد من القهوة القوية تعزز اليقظة عن طريق منع عمل الأدينوزين مؤقتا، وهو مادة كيميائية ترسل إشارات للجسم ليصاب بالنعاس.

وتقول هيلين بوند: "تحتوي المادتان الكيميائيتان على هياكل جزيئية متشابهة، ويمكن للكافيين أن يمنع مستقبلات الأدينوزين". وتأثير هذا هو تنشيطك.

وفي دراسة عام 2012 نُشرت في مجلة Psychopharmacology، ساعد فنجان قهوة واحد في منتصف جلسة لمدة أربع ساعات من محاكاة القيادة على الطريق السريع السائقين على الشعور بالتعب أقل.

ويمكن لفنجان واحد من القهوة أن يحفز الأمعاء. وفي دراسة رئيسية أجريت عام 1990 في مجلة Gut، قال 29% من شاربي القهوة إن قهوتهم الصباحية أعطتهم الرغبة في الذهاب إلى الحمام - وبالفعل فإن نشاط أمعائهم يعكس ذلك، حيث تسبب كل من القهوة العادية والقهوة منزوعة الكافيين في حدوث تقلصات في الأمعاء السفلية في غضون أربع دقائق. وإحدى النظريات هي أن الكافيين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في القهوة تحفز إفراز هرمونات الجهاز الهضمي التي تحفز بعد ذلك تقلصات الأمعاء.

ووجدت دراسة أخرى أن القهوة التي تحتوي على الكافيين تحفز الحركات في القولون بقوة أكبر من الماء ووجبة تحتوي على 1000 سعرة حرارية.

ومن المثير للاهتمام أن شرب فنجان واحد من القهوة باستمرار كل يوم يرتبط بميكروبيوم أمعاء أكثر صحة، وأنواع بكتيرية أكثر مضادة للالتهابات.

فنجانان

- التأثير الصحي: يحسن القدرة على التحمل ويحمي القلب

يمكن لفنجانين من القهوة القوية تعزيز أداء التمارين الرياضية، وفقا للجمعية الدولية للتغذية الرياضية في الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن الكمية اللازمة للمساعدة في تحسين القدرة على التحمل والسرعة، بالإضافة إلى الأداء في الرياضات ذات السباقات المتقطعة مثل كرة القدم، هي 3 مغم إلى 6 مغم من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم - وهذا بحد أدنى 195 مغم (حوالي كوبين من القهوة) لشخص يزن 65 كغ.

كما أن تأثيره المنبه على الجهاز العصبي يقلل من التعب وإدراك الجهد. وقد يقلل أيضا من خطر الإصابة بفشل القلب، حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم.

ثلاثة فناجين

- التأثير الصحي: قد يقلل من فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض باركنسون

وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، والتي شارك فيها ما يقرب من نصف مليون بريطاني، أن شرب حوالي ثلاثة أكواب من البن المطحون يوميا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%، مقارنة مع الممتنعين عن القهوة.

وكان المستهلكون الذين يتناولون ثلاثة أكواب في اليوم أقل عرضة بنسبة 17% للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام، و12% أقل عرضة للوفاة المبكرة لأي سبب.

وقد يساعد الكافيين الموجود في القهوة أيضا في الوقاية من مرض باركنسون وإدارته، من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات الدوبامين - المادة الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن التحكم في الحركة التي استنفدت في المرض.

أربعة فناجين

- التأثير الصحي: يقي من أمراض الكبد الدهنية ويوفر العناصر الغذائية

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وجدت دراسة أجريت العام الماضي أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا تقل لديهم مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بنسبة 19٪، حيث تتراكم الدهون في الكبد، ويمكن أن تسبب أضرارا جسيمة: واحد من كل ثلاثة بريطانيين يُعتقد أنه يتأثر بهذا النظام الغذائي والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

ووجد البحث، من جامعتي ساوثهامبتون وإدنبره، أن ثلاثة إلى أربعة أكواب يومية مرتبطة أيضا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 21%.

وكانت كل أنواع القهوة مفيدة ولكن البن المطحون كان أكثر من ذلك بقليل. وقد يكون هذا بسبب التأثيرات المضادة للالتهابات للقهوة. وفي الأشخاص المصابين بأمراض الكبد بالفعل، فإن مادة كيميائية تسمى باراكسانتين (تنتج عندما يتم استقلاب الكافيين في الكبد) تبطئ من تكوين النسيج الندبي في العضو.

وتقول هيلين بوند إن أربعة أكواب من القهوة يوميا لها فوائد غذائية مدهشة. ويمكن أن توفر هذه الكمية من القهوة السوداء متوسطة القوة ما يصل إلى 1150 مغم من البوتاسيوم - أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها والمزيد من البوتاسيوم مقارنة بأربعة موزات صغيرة.

خمسة فناجين

- التأثير الصحي: قد يمنع مرض السكري من النوع 2

وجدت دراسة أجراها معهد كارولينسكا في السويد على أكثر من مليون شخص، أن أولئك الذين يشربون خمسة فناجين في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 29% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة مع غير شاربي القهوة.

ويعرف حمض الكافيين وأحماض الكلوروجينيك بأنهما مركبان في حبوب البن قد يساعدان في منع ترسبات البروتين، وهو بروتين أميلويد متعدد الببتيد، والذي يمكن أن يتجمع في البنكرياس ويدمر الخلايا التي تنتج الأنسولين. وأشارت الدراسة إلى أن القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يكون لها نفس التأثير الوقائي.

ستة فناجين أو أكثر

- التأثير الصحي: يحد من مخاطر الإصابة بالنقرس

ترتبط أعلى مآخذ من القهوة بأقل فرصة للإصابة بالنقرس - الناجم عن تراكم نفايات تسمى حمض البوليك في المفاصل - وفقا لبيانات من دراسة متابعة أطباء الصحة، التي نشرتها جامعة بوسطن.

وعند الرجال، كانت فرصة الإصابة بالنقرس على مدى 12 عاما أقل بنسبة 59% بالنسبة لأولئك الذين شربوا ستة أكواب أو أكثر يوميا مقارنة بالرجال الذين لم يشربوا أيا منها. وكان الخطر أقل بنسبة 40% بالنسبة للرجال الذين يشربون من أربعة إلى خمسة فناجين في اليوم.

وكان للقهوة المحتوية على الكافيين التأثير الأقوى، لكن القهوة منزوعة الكافيين كانت لا تزال مفيدة، ما دفع الباحثين إلى اقتراح مكونات مثل حمض الكلوروجينيك قد تعمل على خفض مستويات حمض البوليك في الدم.

وعثر على نتائج مماثلة في النساء من قبل نفس الباحثين. وارتبط تناول أربعة فناجين من القهوة العادية يوميا بتقليل خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 57٪.

المصدر: ديلي ميل