"أوميكرون الخفي" ينتشر في العالم

أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا، أنه في الوقت الذي نشهد فيه انخفاض معدل الإصابات بالفيروس التاجي المستجد، يلاحظ ارتفاع معدلها في العالم.



وتشير الهيئة، إلى أن السبب BA.2 الذي يسمى "أوميكرون الخفي"، لعدم إمكانية اكتشافه وتمييزه عن متغير "دلتا"، بمعظم أنظمة الاختبارات المستخدمة.

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ولكن الوضع في روسيا لا يزال مستقرا، لأن نسبة الإصابات بـ "اميكرون الخفي" لا تزيد عن 20 بالمئة من مجمل الإصابات بـ "كوفيد-19".

وتقول آنا تشيركاشينا، رئيسة المجموعة العلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، "وفقا لبيانات الأسبوعين الماضيين، 80 بالمئة من الإصابات سببها المتغيرВА.1 و خطه الفرعي ВА.1.1.".

ولكن في العديد من البلدان أصبح "أوميكرون الخفي" يهيمن بسرعة على عدد الإصابات، وتسبب في ارتفاع معدل الإصابات بـ "كوفيد-19".

ووفقا لآخر تقرير فني نشرته السلطات البريطانية، أصبح معدل الزيادة في الإصابات الجديدة بـ BA.2 أسبوعيًا أعلى بنسبة 80٪ من المتغير الأصلي BA.1. وهذا يعني أن 80 بالمئة من الإصابات هي بـ "أوميكرون الخفي" ، وأن احتمال تكرر انتقاله أعلى بنسبة 30 بالمئة مقارنة بـ ВА.1..

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"