أخصائي روسي يقيّم احتمال ضعف الجائحة في العام الجاري

أعلن الدكتور سيرغي فوزنيسينسكي الأستاذ المشارك في قسم الأمراض المعدية بكلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أنه من الصعب حاليا التنبؤ بنهاية جائحة "كوفيد-19".

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وينوه الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، في معرض تعليقه على تصريح ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا الذي أشارت فيه إلى أن الجائحة قد تنتهي في نهاية عام 2022 الجاري، بأن التنبؤ أمر خطير. لأنه من أجل التنبؤ بموعد دقيق يجب أن تتوفر بيانات ليس فقط للفترة الحالية، بل وأيضا للفترة التي ستؤخذ بالاعتبار في التنبؤ.

ويقول، "هل سيظهر متغير جديد للفيروس التاجي المستجد بعد متحور "أوميكرون". لا أحد يمكنه الجواب عن هذا السؤال. مع أن الجميع عمليا على يقين بأنه سيظهر. وهل سيكون مسببا للمرض ويزيح متحور "أوميكرون" ويحل محله، لا أحد يعلم. مع أن احتمال ضعف جائحة الفيروس التاجي المستجد مع مرور الوقت أمر وارد. وهذا ما نلاحظه بعد ظهور تحور "أوميكرون". ولكن هل ستنتهي بنهاية عام 2022 أم سنشهد موجة جديدة لانتشار "كوفيد-19" في خريف أو شتاء عام 2023 . لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة في ذلك".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"