دراسة جديدة تكشف لماذا ينبغي إطفاء الأنوار ليلا أثناء النوم!

وجدت دراسة جديدة نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، أن النوم في الظلام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ووجد الباحثون أن التعرض للإضاءة العلوية أثناء النوم ليلا، مقارنة بالنوم في غرفة مضاءة بشكل خافت، يضر بوظيفة القلب أثناء النوم ويؤثر على مدى استجابة الجسم للأنسولين في صباح اليوم التالي. واقترحوا أنه من المهم أن يتجنب الناس أو يقللوا من كمية التعرض للضوء أثناء النوم، وأنه إذا كان الناس قادرين على رؤية الأشياء جيدا، فمن المحتمل أن تكون خفيفة للغاية.

ووجدت الدراسة أنه عند تعرض الجسم لمزيد من الضوء أثناء النوم، يكون في حالة يقظة، مع ارتفاع معدل ضربات القلب وعدم قدرة الجسم على الراحة بشكل صحيح.

ووفقا للعلماء، لا ينبغي على الأشخاص تشغيل الأضواء، ولكن إذا احتاجوا إلى بعض الإضاءة - على سبيل المثال، من أجل سلامة كبار السن - فيجب أن يكون ضوءا خافتا أقرب إلى الأرض. واللون مهم أيضا، حيث يكون اللون الكهرماني أو الضوء الأحمر/البرتقالي أقل تحفيزا للدماغ.

واقترح الخبراء ضرورة إبقاء الضوء الأبيض أو الأزرق بعيدا. وأضافوا أن ستائر التعتيم أو أقنعة العين تعد خيارا جيدا إذا تعذر التحكم في الإضاءة الخارجية.

واختبر الباحثون تأثير النوم مع إضاءة علوية معتدلة مقارنة بالإضاءة الخافتة في ليلة واحدة.

ووفقا للدراسة، تسبب التعرض المعتدل للضوء في دخول الجسم في حالة تأهب أعلى. وفي هذه الحالة، يزداد معدل ضربات القلب، وكذلك القوة التي ينقبض بها القلب ومعدل سرعة توصيل الدم إلى الأوعية الدموية لتدفق الدم المؤكسج.

وقال كبير معدي الدراسة الدكتور فيليس زي، رئيس طب النوم في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ في أمريكا: "هذه النتائج مهمة، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات الحديثة حيث ينتشر التعرض للضوء الليلي الداخلي والخارجي بشكل متزايد. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن التعرض لليلة واحدة فقط لإضاءة الغرفة المعتدلة أثناء النوم يمكن أن يضعف الجلوكوز وتنظيم القلب والأوعية الدموية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي".

وأضافت الدكتورة دانييلا غريمالدي، وهي معدة مشاركة وأستاذة أبحاث مساعدة في علم الأعصاب في جامعة نورث وسترن: "أظهرنا زيادة معدل ضربات قلبك عندما تنام في غرفة مضاءة بشكل معتدل. وعلى الرغم من أنك نائم، يتم تنشيط نظامك العصبي اللاإرادي. هذا أمر سيء. وعادة، يكون معدل ضربات قلبك مع مؤشرات القلب والأوعية الدموية الأخرى أقل في الليل وأعلى أثناء النهار".

ولم يكن الأشخاص في الدراسة على دراية بالتغيرات البيولوجية في أجسادهم في الليل.

وإذا كنت تواجه صعوبة في النوم، فإن روتين وقت النوم المنتظم سيساعدك على الاسترخاء والاستعداد للنوم.

المصدر: إكسبريس