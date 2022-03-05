مركز "غاماليا" الروسي يحصل على ترخيص باختبار عقار جديد ضد فيروس كورونا

سمحت وزارة الصحة الروسية لمركز "غاماليا" الروسي بإجراء المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقار ضد فيروس كورونا.

وهو دواء فعال تم وضعه على أساس الأجسام المضادة أحادية النسيلة Gamkovimab. ونُشرت تلك المعلومات على موقع الوزارة الإلكتروني.

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قال الموقع: "تهدف الاختبارات السريرية إلى تقييم قدرة المرضى على تحمل الدواء وسلامته ومناعته والحركية الدوائية للعقار من أجل العلاج الموجه لعدوى فيروس كورونا في مرحلته المبكرة، وذلك استنادا إلى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المتوافقة عن طريق حقن جرعة واحدة من الدواء لمتطوعين أصحاء".

ويخطط لأن يشارك في الاختبار السريري 101 متطوعا ومن المقرر اختتام الدراسة في 31 ديسمبر عام 2022.

وكانت صحيفة "لايف" قد أفادت في وقت سابق بأن وزارة الصحة الروسية ستمنح عما قريب مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ترخيصا بإجراء تجارب سريرية لعقار ضد فيروس كورونا تم وضعه بناء على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. وكان العقار في ديسمبر الماضي في درجة عالية من الاستعداد.

المصدر: لايف