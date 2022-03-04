مشروب شائع ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بـ"دليل قوي"!

لا يزال السرطان كارثة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الجهود المستمرة لاستئصاله. ومع ذلك، فإن التقدم في فهم ما يدفعه هو على قدم وساق.

ويقتل السرطان عددا هائلا من الناس كل عام - تسبب المرض المميت في وفاة ما يقرب من 10 ملايين شخص في عام 2020ــ وعلى الرغم من قوته، فإن الجهود المبذولة لفهم دوافعه جارية. تم تحديد عدد من عوامل الخطر.

ووجد أن استهلاك الكحول يزيد من مخاطر الإصابة بمجموعة من السرطانات.

إقرأ المزيد

وقام المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR) بتحليل الأبحاث العالمية حول كيفية تأثير تناول المشروبات الكحولية على خطر الإصابة بالسرطان.

وفقا لـ AICR، هناك "دليل قوي" على أن استهلاك الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. ويزيد تناول ثلاثة مشروبات كحولية أو أكثر يوميا (45 غراما أو أكثر) من المخاطر. والآليات الدقيقة الكامنة وراء العلاقة بين استهلاك الكحول وأنواع معينة من السرطان ليست مفهومة تماما.

وأظهرت مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية أن الأسيتالديهيد، المستقلب الرئيسي والأكثر سمية للكحول، يعطل تخليق وإصلاح الحمض النووي، وبالتالي قد يساهم في سلسلة مسببة للسرطان.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الأخرى

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. كما أن السمنة سبب لسرطان الأمعاء.

ويحذر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن "خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يكون أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مقارنة بمن يتمتعون بمؤشر كتلة جسم صحي".

المصدر: إكسبريس