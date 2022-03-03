كيف نتعامل مع القلق على خلفية الأخبار؟

أعلن الدكتور بافل كاتشالوف، أخصائي الطب النفسي، أن الناس معرضون لتقلبات المزاج الموسمية ، ويمكن أن يعانوا من القلق على خلفية الأخبار عن المعارك والعمليات الخاصة.

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ويشير الأخصائي الروسي، عضو جمعية باريس للتحليل النفسي، كبير الباحثين في المركز الوطني لبحوث الطب النفسي وعلم المخدرات، في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الحالة النفسية لبعض الناس تسوء مع اقتراب موسم الربيع، وما يجب فعله إذا كان تدفق المعلومات يؤثر سلبًا في الصحة.

ويقول، "يجب في هذه الحالة استشارة الطبيب المختص وطلب المساعدة النفسية. فقد يصف الطبيب أدوية مضادة للاكتئاب وينصح بالخضوع لدورة علاج نفسي. وهذا صحيح خاصة بسبب تقلب المزاج الموسمي الذي يحصل في الربيع. لذلك فإن على الأشخاص الذين يعانون من حساسية مرتفعة ومن الاكتئاب الموسمي، طلب المساعدة الطبية بالتأكيد".

ويضيف، ومن المهم أيضا في هذه الحالة التأكد من صحة الأخبار التي تنشر عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ويفضل عدم الاستماع لهذه الأخبار بصورة مستمرة، خاصة وأنها تعاد وتتكرر. أي من الضروري الابتعاد عنها بين فترة وأخرى خلال اليوم والتجوال في الهواء الطلق. لأن البقاء في مكان مغلق يجعل الشخص يفكر في نفس الشيء طوال الوقت.

المصدر: نوفوستي