خبير يقدم 4 قواعد لروتين غسل شعر مثالي

يعتمد كل منا روتينا خاصا به في ما يتعلق بغسل الشعر، وفي المتوسط، يتراوح عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع من يومين إلى ثلاثة أيام.

ويقول الخبراء إن تحديد العدد المثالي لمرات غسل الشعر في الأسبوع، يجب أن يعتمد على عوامل مختلفة، خاصة وأن كلا منا لديه نوع مختلف من الشعر والجلد.

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وبشكل عام، تميل النساء إلى غسل شعرهن بمعدل أقل من الرجال لأن غسل الشعر الطويل يتطلب روتينا أكثر من الشعر القصير.

ووفقا للصيدلي في Chemist، عباس كناني، فإن عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها شعرك يعتمد حقا على نوع الشامبو الذي تستخدمه ونوع شعرك وكمية الزيت التي تفرزها فروة رأسك.

ويجب أن تفكر أيضا في مدى عسر الماء (الماء الذي يحتوي على محتوى معدني عال) الذي تستخدمه لأن الغسيل المنتظم للشعر بالماء العسر يمكن أن يؤدي إلى حكة فروة الرأس.

ومن أجل تحديد العدد المثالي لغسل الشعر، قدم موقع "إكسبريس:" البريطاني، بالتعاون مع الصيدلاني كناني، 4 قواعد هامة يجب معرفتها ومحاولة تطبيقها.

نوع الشعر

يجب أن تغسل النساء شعرهن كل يوم إلى يومين إذا كانت فروة رأسهن دهنية.

وسيحتاج الأشخاص ذوو الشعر الرقيق أو الأملس أيضا إلى غسل شعرهم يوميا أو كل يومين لأن أنواع الشعر هذه تفتقر إلى الملمس ويمكن تغطية خيوط الشعر بسهولة بالزيت.

ويقول السيد الكناني إن غسل الشعر كل يومين إلى ثلاثة أيام لا بأس به.

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وإذا كان لديك شعر مجعد، فيجب أن تغسل شعرك نحو مرة أو مرتين في الأسبوع لأن هذا النوع من الشعر يحتاج إلى زيت للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده ومنع التلف والجفاف.

اغسل كلما احتجت إلى ذلك

لدى الرجال، على وجه الخصوص، مخاوف إضافية عندما يتعلق الأمر بغسل الشعر لأن الكثير من الناس يعتقدون أن الإفراط في غسل الشعر يمكن أن يؤدي إلى تساقطه المبكر.

ومع ذلك، قال السيد الكناني: "غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر ليس من المرجح أن يساهم في الصلع. وما يوصى به للرجال، هو غسل الشعر مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم منتجات الشعر، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد المسام وتقليل كمية الزيت المنتج. ويمكن أن يؤدي نقص الزيت إلى جفاف الشعر وتلفه".

وتابع الصيدلاني: "إذا أصبح شعرك دهنيا بعد يوم واحد، اغسله. وإذا لم يحدث ذلك، يمكنك إطالة أيام غسل الشعر على فترات متباعدة".

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فابحث عن التوازن

إذا كنت تعاني بشكل متكرر من قشرة الرأس، فإن عدد مرات غسل شعرك سيكون بمثابة عملية موازنة".

وأوضح كناني: "الغسل المتكرر يرجح أن يزيد قشرة الرأس. ومع ذلك، فإن عدم الغسل كثيرا يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، ما قد يؤدي أيضا إلى تفاقم قشرة الرأس. ونصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وشطف شعرك بالماء يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة".

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إذا كنت تريد أن ينمو شعرك، فلا داعي للذعر

ينمو شعرك بمعدل نصف بوصة في الشهر في المتوسط​​، والقليل جدا الذي تفعله سيغير ذلك.

وقال كناني: "من غير المحتمل أن يكون لتكرار غسل شعرك تأثير على نمو شعرك. الفائدة المضافة الوحيدة هي الحرارة المسحوبة إلى الرأس، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو البصيلات، ولكن يمكن القيام بذلك دون الاستحمام".

مع ذلك، فإن الإفراط في استخدام الشامبو يمكن أن يسبب الجفاف ويؤدي إلى تكسر شعرك. وكلما زاد تكسر الشعر وتقصفه، قل احتمال الحصول على شعر طويل وسميك.

ونصح الصيدلي: "الاستثمار في شامبو طبيعي مضاد للحساسية أو شامبو طبيعي وفلتر دش (لتقليل مستويات الكلور في الماء) سيساعد. ويجب عليك تدليك فروة رأسك بشكل متكرر، واستخدام مشط لطيف للقيام بذلك، وتجنب الحرارة من أدوات فرد الشعر ومجففات الشعر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى إتلاف بصيلات الشعر".

المصدر: إكسبريس