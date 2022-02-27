طبيبة روسية تكشف فوائد المشي على أصابع القدمين

كشفت الدكتورة يوليا بيلوسليودوفا، أخصائية إعادة التاهيل، فوائد المشي على أصابع القدمين في حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات.

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وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المشي على أصابع القدمين، يساعد على تشغيل العضلات بفعالية أعلى قبل التدريب ويحفز جميع الأنسجة الضامة والمستقبلات العصبية في القدم.

وتقول، "تتكون القدم من عدد كبير من العظام والروابط والعضلات. وتقع على جلد القدم العديد من المستقبلات العصبية، ولكي تعمل هذه المجموعة من الأعصاب بفعالية، يجب أن نهتم بها اهتماما خاصا. لذلك فإن المشي على أصابع القدمين هو أحد التمارين التي تساعد على تنشيط القدم وزيادة نشاط عضلات الساقين والظهر".

وتضيف الخبيرة، إن المشي على أصابع القدمين يساعد أيضا على التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتاج إلى طاقة أكبر مقارنة بالمشي الاعتيادي.

وتقول، "يجب أن نتذكر مع أن القدم تتحمل ثقلا كبيرا، يجب أن نعتني بها عند أداء التمارين الرياضية بما فيها المشي على أصابع القدمين".

المصدر: نوفوستي