مشروب مفيد لصحة القناة الهضمية يمكن أن يؤدي إلى نوم ليلي أفضل!

دعم أحد خبراء التغذية الاقتراحات بأن شرب الكومبوتشا يوميا يمكن أن يحسن النوم.

وقالت إيف كالينيك، وهي معالجة غذائية ومؤلفة كتاب Happy Gut Happy Mind، إن الكمبوتشا يمكن أن "يكون لها تأثير إيجابي" على النوم.

- ما هي الكمبوتشا؟

تعرف بأنها مشروب مصنوع من الشاي الأسود أو الأخضر المحلى المخمر.

ويُعتقد أنه نشأ في الصين، ويتم صنعه عن طريق تخمير الشاي باستخدام "الأم"، أو الثقافة التكافلية للبكتيريا والخميرة.

ويقال إن النتيجة هي بروبيوتيك، ما يعزز صحة الأمعاء بعدة طرق.

وأخبرت إيف موقع "إكسبريس" كيف يمكن للمشروب أن يعزز النوم الجيد.

وقالت: "مثل الأطعمة المخمرة الأخرى لأن الكمبوتشا يمكن أن تحتوي على ميكروبات مفيدة لأمعائنا، فقد يكون لها تأثير إيجابي على اتصال القناة الهضمية بالمخ والنواقل العصبية التي تحكم دورة النوم والاستيقاظ".

ومع ذلك، فقد شددت على أن الكمبوتشا وحدها لن تكون كافية لضمان نوم جيد ليلا.

إقرأ المزيد

ولا يزال من المهم الحفاظ على عادات صحية أخرى للنوم.

وقالت إيف: "إن دعم نوعية وكمية النوم الجيدة يتطلب معالجة عوامل لا تعد ولا تحصى مثل العوامل الهرمونية، والتناول الكافي للألياف والبروتين، واستهلاك الكافيين والكحول".

لماذا تعزز صحة القناة الهضمية النوم؟

تؤثر البكتيريا التي تعيش في الأمعاء على الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والصحة العقلية والنوم.

ويمكن تخفيف مشاكل النوم عن طريق موازنة هذه البكتيريا مع البروبيوتيك، وفقا للنظرية.

ولكن، كما قالت إيف، هناك عدد من العادات الأخرى لتعزيز النوم الجيد.

كيف تحصل على نوم أفضل

- احصل على أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس الساطع في اليوم.

- تجنب الشاشات في المساء.

- تجنب الكافيين بعد الساعة 4 مساء.

- حاول الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم.

- تجنب الكحول.

- لا تأكل في وقت متأخر.

- استحم أو اغتسل قبل النوم.

- تمرن بانتظام.

- لا تشرب السوائل قبل النوم بساعتين.

المصدر: إكسبريس