علماء يتمكنون من شفاء امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

أفادت صحيفة "الاندبندنت" بأن العلماء ربما تمكنوا من معالجة امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية HIV.

وقالت إن مجموعة من الباحثين الأمريكيين استخدمت طريقة جديدة لزرع الخلايا الجذعية، والمرأة من عرق مختلط هي ثالث شخص يتم شفاؤه من فيروس نقص المناعة البشرية على الإطلاق.

وأعلن العلماء أن هذه الطريقة التي تتضمن استخدام دم الحبل السري، يمكن أن تؤدي إلى شفاء المزيد من الأشخاص ذوي التنوع العرقي أكثر مما كان يعتقد سابقا أنه ممكن.

وهناك إمداد أكبر من دم الحبل السري مقارنة بالخلايا الجذعية البالغة، والتي تستخدم عادة في عمليات زرع نخاع العظام، ولا يحتاج دم الحبل السري إلى أن يكون متطابقا بشكل وثيق مع المريض.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن معظم المتبرعين من القوقاز، ما يعني أن التطابق الجزئي يمكن أن يعالج العشرات من أولئك الذين يعانون من السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة كل عام.

المصدر: "الإندبندنت"