النظام الغذائي الأساسي لإبطاء الشيخوخة!

يعد الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، ومع ذلك يتجاهل الكثير منا الصلة الحاسمة بين التغذية وتحقيق "بشرة جيدة".

وسواء كنت ترغب في التخلص من الخطوط الدقيقة أو التجاعيد، يجب أن تبدأ العناية بالبشرة دائما من الداخل. والنظام الغذائي الصحي هو أحد الطرق لتعزيز صحتك العامة، لكن الأطباء يقولون إن مفتاح تجديد شباب البشرة يرجع في حد كبير إلى تنوع وجباتك. ويكشف موقع "إكسبريس" عن ثلاث طرق للحفاظ على بشرة شابة.

ويعرف أن النظام الغذائي السيئ المليء بالأطعمة المصنعة، بأنه سبب معروف لعدد من الحالات الصحية الخطيرة.

ولن تؤدي الكميات الكبيرة من الدهون والسكر فقط إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 والعديد من أمراض القلب الخطيرة، ولكنها ستساهم أيضا في الشيخوخة السريعة. كما أن تحفيز إنتاج خلايا الجلد الجديدة هو أفضل طريقة لتجديد شباب بشرتك، ولكن كيف يمكنك القيام بذلك؟.

يلعب الكولاجين دورا مهما في تطور التجاعيد ومرونة الجلد، لكن الدكتور كيان زو من Skin Aesthetics والدكتور أندرو غرينلاند، طبيب الطب الوظيفي، كشفا عن مفتاح إبطاء علامات الشيخوخة.

- اختر نظاما غذائيا متنوعا بدلا من نظام غذائي متوازن

بينما يلجأ معظم الناس إلى منتجات العناية بالبشرة عند ظهور أول علامة على ظهور البثور أو الحساسية أو الشيخوخة، يعتقد الدكتور كيان زو والدكتور أندرو غرينلاند أن العلاج يبدأ في طبقك.

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وقال الثنائي في مجال الرعاية الصحية: "إن اتباع نظام غذائي صحي ليس مجرد مسألة الحصول على التوازن الصحيح، بل يتعلق أيضا بتناول الأطعمة التي ستعزز الشفاء والتجدد بدلا من تناول الأطعمة التي تسبب الالتهاب والتهيج".

ولتغذية بشرة شابة لسنوات قادمة، يوصي المختصان بتناول المنتجات الملونة المزروعة محليا.

ويعد تعبئة وجباتك بالفواكه والخضروات الطازجة أمرا ضروريا لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.

وهناك مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه والخضروات، والتي تعتبر ضرورية لصحة الجلد وإنتاج الكولاجين.

وقال زو وغرينلاند: "إذا كان لديك طبق ملون من الطعام على أساس منتظم، فيمكنك التأكد من أنك تتناول الأشياء الصحيحة. الفواكه والخضروات الناضجة والمنتقاة حديثا والمأكولة نيئة لها أعلى قيمة مغذية. لهذا السبب، من الأفضل الحصول على المنتجات المحلية وتناولها في الموسم".

ولطهي وجبات غنية بالألوان ومغذية، يجب أن تحاول طهيها بالبخار أو القلي قليلا لمحاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.

- قلل من تناول الكربوهيدرات

في حين أن الأسطورة القائلة بأن جميع الكربوهيدرات سيئة هي في الحقيقة خرافة، فإن تناول كميات كبيرة دون حرق الطاقة الثمينة قد يؤدي إلى معاناة بشرتك بسرعة.

ويتم تقسيم الكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة في الجسم، ثم تُستخدم كطاقة. وكل ما لا يتم حرقه يبقى مثل السكر الزائد في الجسم، والذي يرتبط في النهاية بالبروتينات والدهون.

- وازن أحماض أوميغا 3 الدهنية

تعتبر الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 ضرورية لوظيفة الحاجز الجلدي، فضلا عن أدوارها الحيوية في جهاز المناعة وتجلط الدم ووظيفة الكبد.

وعلى الرغم من الاسم المربك، فإن هذه الأحماض الدهنية ضرورية لأنه لا يمكن إنتاجها بشكل طبيعي في الجسم ويجب الحصول عليها من نظامك الغذائي.

ويعد حمض أوميغا 6 الدهني من العوامل المسببة للالتهابات بينما تعد أحماض أوميغا 3 الدهنية مضادة للالتهابات، لذا فإن الحصول على النسبة الصحيحة أمر مهم للغاية.

المصدر: إكسبريس