الحد الأعلى لطول عمر الإنسان

أعلنت الدكتورة أولغا تكاتشوفا، كبيرة أطباء الشيخوخة في وزارة الصحة الروسية، مديرة المركز العلمي الروسي للشيخوخة بجامعة بيروغوف للبحوث الطبية، أن الحد الأعلى للعمر حاليا 120 عاما.

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وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه ربما ستساعد التكنولوجيا الحديثة على زيادة طول عمر الإنسان، الذي يبلغ حاليا 120 عاما .

وتقول، "لا يزداد الحد الأقصى للعمر عن 120 عاما، كما تؤكد الوثائق الرسمية".

وتضيف، حاليا يلاحظ نمو متوسط عمر الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وتشير وثائق منظمة الصحة العالمية إلى أن متوسط عمر الإنسان في الوقت الحاضر هو أكثير بقليل من 72 عاما. ولكن التحليل الإحصائي الذي أجراه باحثون من كلية مونتريال لبحوث الأعمال يؤكد أنه بعد 80 عامًا، سيتمكن الناس من العيش حتى 130 عامًا.

المصدر: فيستي . رو