عالم فيروسات روسي يتنبأ بمراحل تطور الفيروس التاجي المستجد

أعلن سيرغي ألخوفسكي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية في معهد علم الفيروسات، أن ظهور متحور "أوميكرون" يشير إلى أن الفيروس يتجه نحو سرعة الانتشار وانخفاض شدة المرض الذي يسببه.

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ويقول العالم في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، "إذا كان ظهور متحور :أوميكرون" سيؤدي إلى نشوء مناعة لدى غالبية السكان بعد إصابتهم بالحالة الخفيفة للمرض، فهذا أفضل بكثير من الإصابة بالحالة الشديدة للمرض".

ويعتقد ألخوفسكي، أن متحور "أوميكرون" قد يكون مفيدا من وجهة نظر تطور الفيروس.

ويقول، "قد تظهر طفرات أخرى تسبب الإصابة بالحالة الخفيفة للمرض، التي في النهاية ستحل محل المتغيرات القديمة المسببة لحالات المرض الشديدة، ونحن سنبقى نعيش مع هذا الفيروس، كما نعيش مع الفيروسات التاجية الموسمية التي تسبب نزلات البرد الاعتيادية".

ووفقا له، لن يكون متحور "أوميكرون" آخر طفرة في تطور الفيروس التاجي المستجد. لأنه على الأرجح سوف نضطر لاستخدام جميع حروف الأبجدية اليونانية للإشارة إلى طفراته المستقبلية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"