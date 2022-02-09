طبيب روسي يحث المصابين بمتحور "أوميكرون" على التخلي عن القهوة

أوصى الدكتور إيغور ماتسوكين، أخصائي طب الأعصاب جميع المصابين بمتحور "أوميكرون" والمتعافين من المرض باستبدال القهوة بالشاي الأخضر المخفف.

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ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "غازيتا.رو"، إلى أنه من الأفضل على المتعافين من الإصابة بمتحور "أوميكرون" التخلي عن شرب القهوة.

ووفقا له، خلال فترة ما بعد "كوفيد-19"، يجب تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين إلى الحد الأدنى. لأن هذه المادة تستنفد حمض الأدينوزين ثلاثي الفوسفوريك (ATP) في الجسم، الذي يلعب دورا مهما في عمليات اسقلاب الطاقة والمواد. لأن مستوى هذا الحمض بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يكون منخفضا جدا.

وبالإضافة إلى ذلك، يسبب الكافيين جفاف الجسم، ما يؤدي إلى زيادة خطر تخثر الدم. كما يؤدي إلى انخفاض مستوى مختلف العناصر الدقيقة في الدم. وهذه جميعها تؤثر سلبا في عمل القلب والأوعية الدموية. واستنادا إلى ذلك، يوصي الأخصائي باستبدال القهوة بمشروب الشاي الأخضر المخفف.

المصدر: لينتا. رو