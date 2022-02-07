طبيبة روسية تكشف كيفية تجنب أمراض "المكتب"

أعلنت الدكتورة غالينا رودتشينكوفا، أن العمل في المكاتب ونمط الحياة الخامل، يؤديان عادة إلى أمراض "المكتب" التي يمكن تجنبها وذلك باتباع قواعد بسيطة.





وتشير الدكتورة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الأطعمة غير الصحية والعمل جلوسا والإجهاد وعدم وجود توازن بين العمل والراحة، يمكن أن يسبب مشكلات صحية مختلفة. وأول ما يتعرض له العاملون في المكاتب هي مشكلات في الجهاز العضلي الهيكلي "النظام الحركي".

إقرأ المزيد

وتقول، "عندما يقضي الشخص فترة طويلة في وضعية الجلوس، عادة ما يشعر بالألم في الجزء العنقي من العمود الفقري، حيث يظهر الألم في اليد اليمنى، عند الشخص الأيمن وفي اليسرى عند الأعسر، وكذلك ألم في الظهر".

ووفقا لها، يمكن أن تنسب الدوالي إلى أمراض "المكتب"وكلك ارتفاع ضغط الدم، البواسير. وغالبًا ما تصبح السمنة نتيجة لتناول الأطعمة غير الصحية في العمل.

وتقول، "التغذية غير الصحيحة، الوجبات السريعة، وعدم انتظام ساعات العمل، لا تساعد على تحسين الحالة الصحية للجسم، بل تؤدي إلى السمنة ومشكلات في الجهاز الهضمي".

وتضيف، وقد يسبب قضاء فترة طويلة أمام الكمبيوتر مشكلات في العينين.

ومن أجل تجنب أمراض "المكتب" يجب اتباع قواعد بسيطة.

وتقول، "هذه قواعد بسيطة، بيد أن الناس يهملونها عادة. فمثلا يجب إجراء تمارين دورية معينة للعينين. ويجب الاهتمام بالنظام الغذائي، وتجنب الوجبات السريعة. ولمنع الإصابة بالدوالي والبواسير، ينبغي اخذ قسط من الراحة كل نصف ساعة، يمكن خلالها القيام ببعض التمارين الرياضية، أو التحرك، ويفضل خلالها الصعود إلى الطوابق الأعلى باستخدام السلالم وليس المصعد، ومن الأفضل تجنب القيام بعمل إضافي".

وتضيف، ولكن إذا ظهرت مشكلات صحية فعلا، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص.

المصدر: نوفوستي