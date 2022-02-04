مشروع بحثي يظهر أن الشعور بالوحدة قد يرتبط بخطر صحي لدى المسنّات

توصلت دراسة إلى أن الشعور بالوحدة يزيد من خطر إصابة النساء الأكبر سنا بمشاكل قلبية قاتلة.

ودرس العلماء بيانات من 57000 امرأة فوق سن 65 تمت متابعتهن لما يقرب من عقد من الزمان.

وسُئل المشاركون عن مستوى الوحدة والعزلة الاجتماعية لديهم، وتمت مقارنتها بمعدلات الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت الدراسة أن النساء اللائي كن يشعرن بالوحدة والمعزولات كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 13 و27%.

وحذر البحث، الذي نشر في مجلة Jama، من أن زيادة العزلة الناجمة عن "كوفيد-19" وعمليات الإغلاق قد تعرض المزيد من النساء الأكبر سنا لخطر الإصابة بأمراض القلب.

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وقالت المعدة الرئيسية، الدكتورة ناتالي جولاشوسكي، من جامعة كاليفورنيا: "نحن كائنات اجتماعية. في هذا الوقت من "كوفيد-19"، يعاني العديد من الأشخاص من العزلة الاجتماعية والوحدة، والتي قد تتحول إلى حالات مزمنة. من المهم أن نفهم بشكل أكبر الآثار الحادة وطويلة المدى لهذه التجارب على صحة القلب والأوعية الدموية والرفاهية العامة".

وأوضحت أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة مترابطان بشكل طفيف ويمكن أن يحدثا في الوقت نفسه، لكن لا يستبعد أحدهما الآخر.

وعلى سبيل المثال، لا يشعر الشخص المعزول اجتماعيا دائما بالوحدة بينما لا يزال الشخص يعاني من الوحدة حتى لو رأى الكثير من الأصدقاء والعائلة.

وقال المعد المشارك الدكتور جون بيليتيير: "العزلة الاجتماعية لا تعني الابتعاد جسديا عن الناس، مثل عدم لمس الآخرين أو رؤيتهم أو التحدث إليهم. الوحدة هي شعور يمكن أن يشعر به حتى الأشخاص الذين يتواصلون بانتظام مع الآخرين".

وأضاف أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يشكلان "مصدر قلق متزايد للصحة العامة" حيث أنهما مرتبطان بمشاكل صحية مثل السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

واشتملت الدراسة الجديدة على أكثر من 57000 امرأة أمريكية بعد انقطاع الطمث ممن أجبن سابقا على استبيانات لتقييم العزلة الاجتماعية من عام 2011 إلى عام 2012.

وأرسل استبيان ثان لتقييم الشعور بالوحدة والدعم الاجتماعي بين عامي 2014 و2015.

وتمت متابعة المشاركين من وقت ملء الاستبيان حتى عام 2019 أو عندما تم تشخيصهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعانى ما مجموعه 1599 من المشاركين من مشاكل القلب القاتلة المحتملة. ويرتبط الشعور بالوحدة لدى عامة السكان أيضا بضعف صحة الرئة.

وتقر مؤسسة القلب البريطانية بوجود "ارتباط بين العزلة الاجتماعية وزيادة خطر الوفاة".

ووجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة يورك عام 2016 أن الشعور بالوحدة والعلاقات السيئة مرتبطان بزيادة بنسبة 32% في خطر الإصابة بسكتة دماغية.

المصدر: ديلي ميل