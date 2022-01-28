بحث يكشف عن "عامل مدهش" يمكن أن يؤثر على نتائج علاج السرطان!

اكتشف باحثون في جامعة وست فرجينيا (WVU) عاملا غريبا قد يغير فعالية العلاج الكيميائي.

واقترح بحث جديد أن إدارة العلاج الكيميائي ليلا يمكن أن يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى 20%.

وفحص البحث الذي أجري في WVU الطريقة التي يقوم بها الدماغ بتصفية السموم بشكل مختلف أثناء النهار والليل.

ويقلل الحاجز الدموي الدماغي من فعالية العلاج الكيميائي ولكنه يصبح أقل نشاطا في الليل. وقد يؤدي نقل مواعيد العلاج الكيميائي إلى أوقات محددة من اليوم إلى تحسين نتائج المرضى. ونُشر البحث في مجلة Frontiers in Oncology.

وقال ويليام ووكر، زميل ما بعد الدكتوراه والمعد الرئيسي: "لسنا أول من أظهر أن العلاج الكيميائي الزمني مفيد، لكننا أول من أظهر أنه مفيد في علاج ورم خبيث في الدماغ. ثبت أن العلاج الكيميائي الزمني مفيد لسنوات - فيما يتعلق بالسرطان المحيطي - ولكن لسبب ما، لا يتم ترجمة العلم الأساسي إلى ممارسة سريرية".

ويخطط لبدء مختبره الخاص بعد الانتهاء من هذا البحث، حيث يمكنه ترجمة عمله إلى تحسين نتائج علاج مرضى السرطان.

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وأجري البحث على نماذج حيوانية، مثل الفئران والذباب. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الحاجز الدموي الدماغي للبشر متغيرا أيضا اعتمادا على الوقت من اليوم.

وقد يتقلب أيضا بشكل مختلف عن الحيوانات، حيث يكون أكثر تقبلا في النهار أو الليل.

وقال البروفيسور راندي نيلسون، رئيس قسم علم الأعصاب والموجه لووكر: "هذه هي الأسئلة التي سينظر فيها ويليام ووكر عندما يغادر هذا المختبر ويبدأ مختبره الخاص".

وعولجت الفئران في البحث من سرطان الثدي النقيلي، الذي هاجر إلى الدماغ.

وعانت الفئران التي عولجت في الليل من أعراض أقل، وكان معدل البقاء على قيد الحياة أعلى بنسبة 20%، وقُتل المزيد من الخلايا السرطانية.

وتعرف الفئران بأنها ليلية، ما يعني أن إيقاعاتها اليومية قد تختلف عن إيقاعاتنا.

وحددت الحالات المزمنة الأخرى إلى جانب السرطان والتي تستجيب بشكل مختلف اعتمادا على الوقت من اليوم.

ويمكن أن تتفاقم هذه أيضا بسبب السفر المتكرر عبر المناطق الزمنية.

واكتشف باحثو السكري الذين كتبوا في مجلة Science Advances، أنه في حين أن العاملين في النوبات الليلية هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، فقد تم منع ذلك إذا التزموا بخطة الوجبات النهارية.

وتعمل آليات ضبط الوقت في الجسم أيضا على تغيير سلوك بعض الخلايا السرطانية، وقد أدى ذلك إلى تغييرات في كيفية علاجها.

المصدر: إكسبريس