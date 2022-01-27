موسكو: فريق منظمة الصحة العالمية سيزور روسيا في فبراير المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أنه من المتوقع زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية روسيا في فبراير المقبل ضمن إجراءات الموافقة على لقاح كورونا "سبوتنيك V" الروسي.

وقال موراشكو عقب اجتماعه مع رئيس قسم التنظيم والتأهيل في المنظمة روجيريو غاسبار، إن "الزيارة التالية لخبراء منظمة الصحة العالمية مقررة في فبراير المقبل".

وأكدت وزارة الصحة أن "غاسبار أعرب عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الجانب الروسي في إجراءات ترخيص "سبوتنيك V".

وأشار وزير الصحة الروسي في وقت سابق، إلى أنه "تم تسليم جميع البيانات الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" لمنظمة الصحة العالمية، ومن المتوقع زيارة فريق من خبراء المنظمة روسيا في الربع الأول من العام".

المصدر: RT