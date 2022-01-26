غذاء "دسم" يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن الخطرة!

يمكن أن تكون الدهون الحشوية، المخزنة في أعماق البطن، خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكري.

وتكمن الدهون الحشوية في تجويف البطن والأعضاء الحيوية المحيطة. ويؤكد الخبراء في كثير من الأحيان على فعالية النظام الغذائي الصحيح لاستهدافها.

وبحسب البحث، فإن الطعام "الدسم" الذي يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن الضارة هو سمك السلمون، فهو غني بالعناصر الغذائية، ومن المحتمل أن يكون معروفا بآثاره الإيجابية على صحة القلب.

كما أنه مصدر جيد لفيتامين (د)، حيث يحتوي 100 غرام من هذه السمكة الدهنية على حوالي 526 وحدة دولية، وهي وحدة تستخدم لقياس محتوى فيتامين (د).

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وتشير تقارير NHS إلى أنك بحاجة إلى حوالي 400 وحدة دولية يوميا، لذلك فإن سمك السلمون قادر على تحقيق هذا الهدف.

وعلاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن وجود المزيد من فيتامين (د) في الجسم يرتبط بانخفاض الدهون الحشوية.

وتشير إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إلى أن مكملات فيتامين (د) تساهم في تقليل الأنسجة الدهنية الحشوية.

ومع ذلك، فقد شارك أحد الخبراء في التأثير الإيجابي لسمك السلمون على وجه الخصوص.

وأشارت أنيا روزين، ممارسة في الطب، إلى أن الأسماك "الدهنية"، بما في ذلك السلمون، ثبت أنها تفيد دهون الجسم بفضل محتواها من أوميغا 3.

وتعتبر الأسماك الدهنية أيضا مصدرا جيدا للبروتين الغذائي، ما يعزز معدل التمثيل الغذائي ويمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وهذا لأنه يعزز مستويات هرمونات الامتلاء في جسمك.

ويصف معدل الأيض كمية الطاقة التي ينفقها الكائن الحي في فترة زمنية معينة.

ووفقا للمكتبة الوطنية للطب، يمكن لأوميغا 3 الموجود في سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى أن يقلل من دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وبناء على البحث، تشير النتائج إلى أن سمك السلمون قد يكون قادرا على تقليل الدهون الضارة. ومع ذلك، هناك حاجة حاليا إلى مزيد من البحث الذي يبحث مباشرة في هذا الرابط.

المصدر: إكسبريس