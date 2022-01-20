برلماني روسي ينصح باستخدام أقنعة تنفس بدلا من أقنعة قماشية واقية ضد "أوميكرون"

أشار رئيس لجنة حماية الصحة بمجلس الدوما (البرلمان الروسي)، دميتري خوبيزوف، إلى أن سلالة "أوميكرون" أظهرت أنها معدية أكثر بـ 5 أضعاف، مقارنة بسلالات أخرى.

لذا لا يمكن للأقنعة المعتادة أن تضمن سلامة مرتديها.

وقال:" من أجل الحماية من متحور Omicron، يجب استخدام أقنعة التنفس، وليس الأقنعة القماشية العادية".

جاء ذلك على لسانه في مقابلة مع رئيسة إدارة البرامج الإقليمية في معهد الدراسات الاجتماعية، داريا كيسليتسينا، على الهواء في صفحتها على Instagram .

إقرأ المزيد

وأوضح، خوبيزوف أن "أوميكرون" معد أكثر بـ 5 أضعاف من السلالات الأخرى لفيروس كورونا. وهذا هو سبب الحاجة الماسة لإحضار أجهزة حماية أكثر جدية. وينطبق ذلك بشكل خاص على المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة".

أضاف قائلا: "يميل العديد من الدول الغربية إلى ضرورة ارتداء ما يسمى بأجهزة التنفس KN95، أو حتى استخدام أجهزة التنفس من نوع FFP2 ".

يذكر أن البلدان الغربية تشهد الآن ارتفاعا سريعا في حصيلة الإصابات اليومية بـ "أوميكرون" بسبب تفشي المتحور الجديد من " كوفيد – 19"، وقد تم الكشف عن أولى حالات الإصابة بهذا المتحور في روسيا في 14 ديسمبر الماضي. وخلص معهد القياسات الصحية والمعايير في كلية الطب بجامعة واشنطن إلى أن روسيا ستبلغ ذروة انتشار "أوميكرون" في 22 يناير الجاري.

المصدر: لايف