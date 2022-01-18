تحذير من المكملات: فيتامين قد "يرتبط" بزيادة خطر حدوث نزيف في المخ!

على الرغم من الشكوك المتزايدة حول سلامتها، لا تزال المكملات الغذائية تحظى بشعبية كبيرة حول العالم.

وتحدث المخاطر المرتبطة بالمكملات بشكل عام بجرعات عالية، ولكن الاستخدام المطول لبعض الفيتامينات قد يشكل أيضا مخاطر. وأظهرت دراسة أن أحد الفيتامينات الشائعة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بنسبة 22%.

وفي حال تناول المكملات بالجرعة المناسبة، أقر الخبراء على نطاق واسع بأنها مفيدة لجميع السكان. ومع ذلك، أثارت الاختبارات المستقلة التي أجريت على عدد من المنتجات مخاوف بشأن سلامة الجرعات العالية والاستخدام المطول. وأظهرت إحدى الدراسات أن مكملات فيتامين E، على سبيل المثال، قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية وتقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الإقفارية.

ويمكن تقسيم السكتة الدماغية إلى شكلين مختلفين. وفقا لهيئة الصحة Cedars-Sinai: "تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يبدأ الدم من الشريان فجأة بالنزيف في الدماغ".

ومن ناحية أخرى، يعرّف الجسم الصحي السكتة الدماغية الإقفارية بأنها سكتة دماغية تحدث "عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ". ووفقا لإحدى الدراسات، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بهذا الأخير تماشيا مع المكملات المطولة بفيتامين E.

ولاحظ معدو الدراسة: "بالنظر إلى الانخفاض الضئيل نسبيا لمخاطر السكتة الإقفارية والنتيجة الأكثر خطورة بشكل عام للسكتة النزفية، يجب أن يتم التحذير ضد الاستخدام العشوائي لفيتامين E".

ووجد الباحثون أن تناول مكملات فيتامين E يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بنسبة 22%، ولكنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%.

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ومع ذلك، لاحظ الفريق أن فيتامين E لم يؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل عام.

وسجل ما مجموعه 223 سكتة دماغية نزفية بين 50334 شخصا تناولوا مكملات فيتامين E.

ونظر البحث، الذي أجراه ماركوس شوركس، الباحث في بريغهام ومستشفى النساء في بوسطن، في تسع تجارب دولية شملت أكثر من 118000 مشارك في الدراسة.

وتناول ما مجموعه 59357 مشاركا مكملات فيتامين E، بينما تناول الباقون علاجا وهميا.

وبناء على النتائج التي توصلوا إليها، قدر الباحثون أنه يمكن أن تكون هناك سكتة دماغية نزفية إضافية لكل 1250 شخصا يتناولون فيتامين E.

ومن ناحية أخرى، يمكن منع الإصابة بسكتة دماغية واحدة لكل 476 شخصا يتناولون فيتامين E.

وتنص NHS على ما يلي: "يجب أن تكون قادرا على الحصول على كمية فيتامين E التي تحتاجها عن طريق تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن. وإذا كنت تتناول مكملات فيتامين E، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا. ومن غير المحتمل أن يتسبب تناول 540 مغم (800 وحدة دولية) أو أقل يوميا من مكملات فيتامين E في حدوث أي ضرر".

واقترحت هيئات بحثية منفصلة أن تناول 400 مغم من فيتامين E بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وفي بحث أجرته جامعة واشنطن في سياتل، وجد فريق من العلماء أن تناول 400 ملغ من فيتامين E لمدة 10 سنوات يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 28٪. وتناول 100 ملغ من الفيتامين كل يوم يزيد من خطر الإصابة بالأمراض بنسبة سبعة بالمائة.

وحذر خبراء الصحة باستمرار من استخدام أقراص الفيتامينات كبدائل لنظام غذائي صحي، مؤكدين أن المركبات الأخرى الموجودة في الفواكه والخضروات لها الأهمية نفسها.

ووفقا لـ NHS، تشمل المصادر الجيدة لفيتامين E: الزيوت النباتية، مثل بذور اللفت وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون.

المصدر: إكسبريس