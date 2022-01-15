روسيا تتقدم بطلب ترخيص لقاح "سبوتنيك M" لليافعين في الهند

قدم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي للسلطات الهندية الوثائق اللازمة لترخيص استخدام لقاح "سبوتنيك M" الروسي لليافعين في الهند، على أمل صدور الموافقة عليه في غضون شهرين.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف في حديث لقناة "بي بي سي" البريطانية: "تطعيم اليافعين ضد كورونا مهم ونسختنا المخصصة للأطفال "سبوتنيك M" ستكون متاحة في الهند قريبا جدا".

WATCH | RDIF CEO Kirill Dmitriev to BBC World: “#COVID mutation are the biggest challenge. You need to make sure vaccine works against current & future mutations. In that regard Sputnik platform is doing very well, showing good virus neutralization against #Omicron” pic.twitter.com/SxD5uHpg6r — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 15, 2022

وأضاف: "لقد تقدمنا بطلب الحصول على الموافقة إلى السلطة التنظيمية الهندية، ونأمل أن يستغرق الأمر شهرين".

Kirill Dmitriev to BBC: “We believe that children’s vaccine is important & our version for children, called Sputnik M, will be available in India very soon. We applied for India’s regulator’s approval” — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 15, 2022

وسجلت وزارة الصحة الروسية لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك M" لليافعين بين 12 و17 عاما، ويتم إعطاؤه على جرعتين بفارق 21 يوما.

وأعلن الصندوق الروسي أنه مستعد لتقديم لقاحي "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك M" للمراهقين للشركاء في الهند لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"