دراسة واعدة: قد يكون لدينا يوما ما لقاح mRNA لسرطان الجلد

تعمل معظم التحصينات على توعية جهاز المناعة بعامل عدواني مثل الفيروس أو الخلية السرطانية، ولكن تقنية لقاح mRNA الناشئة يمكنها تأهيل أجسامنا على إنتاج بروتينات إضافية مضادة للأكسدة.

ويعزز ذلك قدرتنا على حماية الحمض النووي لدينا من التلف الذي تسببه أشعة الشمس.

وأكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من الولايات المتحدة واليابان على الفئران المعدلة وراثيا، دور إنزيم مضاد للأكسدة في الوقاية من الصدمات الكيميائية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

وإذا كان من الممكن تشجيع الجسم على إنتاج المزيد من الإنزيم في ظل الظروف المناسبة، فليس من باب الاحتمال أنه في يوم من الأيام، يمكن لمثل هذا النهج أن يمنحنا طبقة أخرى من الحماية ضد سرطان الجلد.

وحتى الآن، المفهوم تخميني إلى حد كبير، مع وجود الكثير من العقبات للتغلب عليها. ولكن بالنظر إلى نجاح لقاحات mRNA في الاستجابة للوباء الحالي، فإنه خيار يعتقد عالم الصيدلة بجامعة ولاية أوريغون، أروب إندرا، أنه غني بالاحتمالات.

ويقول إندرا: "لأكثر من 40 عاما، نظر الباحثون إلى مضادات الأكسدة الغذائية كمصدر محتمل للعوامل غير المكلفة ومنخفضة المخاطر للوقاية من السرطان، لكنها لم تؤد دائما أداء جيدا في التجارب السريرية وفي بعض الحالات كانت ضارة بالفعل - ومن هنا جاءت الحاجة إلى المحاولة للتدخل بعوامل الوقاية الكيميائية الجديدة مثل لقاح mRNA".

وتعمل مضادات الأكسدة عن طريق التدخل في الأكسدة، وهي عملية كيميائية تؤدي إلى فقدان إلكترونات الجزيء. وبالنسبة للبنى الحساسة مثل حمضنا النووي، يمكن أن يؤدي هذا النقص إلى تغييرات كيميائية تزيد بشكل كبير من خطر حدوث طفرات سرطانية.

ويقوم الإشعاع عالي الطاقة، بما في ذلك ترددات الضوء في الجزء فوق البنفسجي من طيف الشمس، بعمل جيد في التخلص من الإلكترونات. ولحسن الحظ، لدينا خلايا متخصصة تسمى الخلايا الصباغية يمكنها أن تخرج مظلات من صبغة الدباغة لحمايتنا من جزء من هذا الإشعاع.

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ومن المفارقات، أن عملية إنتاج الصباغ هذه تولد منتجاتها المؤكسدة الثانوية، والتي تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية. إنه توازن تعمل أجسامنا بجد للحفاظ عليها تحت السيطرة، وتنتج مجموعة من الأنظمة الكيميائية الحيوية التي تحافظ على الأكسدة.

ويعد Thioredoxin reductase 1 (TR1، المشفر بواسطة جين TXNRD1) مثالا رئيسيا على ذلك. وتستخدم من قبل الخلايا الصباغية للتعويض عن إطلاقها لأنواع الأكسجين التفاعلية، فهي تنشط بروتينا آخر يسمى thioredoxin، والذي من بين أشياء أخرى يربط أنواع الأكسجين التفاعلية قبل أن تتمكن من إتلاف الهياكل الأكثر أهمية.

ولم يُلاحظ إنزيم الاختزال عند مستويات مرتفعة في خلايا الجلد بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل لوحظ أيضا في الأنسجة الأخرى المصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك الورم الميلاني. وهذا السرطان الخبيث للخلايا الصباغية هو أكثر أنواع سرطانات الجلد فتكا، حيث يفقد أكثر من 60000 شخص حياتهم بسبب المرض كل عام.

وبينما يبدو TXNRD1 مرشحا جيدا لتعزيز الحماية من أشعة الشمس، احتاج الباحثون إلى التحقق من افتراضاتهم باستخدام نموذج حي.

وزودت إزالة جين TXNRD1 في الفئران فريق البحث بطريقة لدراسة دور الإنزيم في التصبغ وقدرة الخلايا الصباغية على الاستجابة للإجهاد التأكسدي الناتج عن التعرض للإشعاع فوق البنفسجي-B.

وكانت النتائج واعدة، ما يشير إلى إمكانية واضحة في توصيل TXNRD1 لخلايا الجلد للمساعدة في تعزيز إنتاج الميلانين والحد من الضرر الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.

وفي حين أن الأمر سيستغرق الكثير من البحث لتطويره، يمكن توصيل الحمض النووي الريبي المرسال الذي يشفر هذا الإنزيم من خلال الجسم عبر نوع تكنولوجيا اللقاح التي يتم تنفيذها في لقاحات SARS-CoV-2 التي تنتجها شركة فايزر وموديرنا.

ويقول إندرا: "يمكن تطعيم الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الجلد، مثل أولئك الذين يعملون في الخارج في المناخات المشمسة، بشكل مثالي مرة واحدة في السنة".

وعلى الرغم من هذا العمل الأساسي الواعد في وقت مبكر جدا، لا يزال هناك الكثير من الأسباب للتعامل مع النتائج ببعض الحذر.

ويؤدي اختزال Thioredoxin عددا من المهام في الجسم للقيام بنمو الخلايا. وبينما يبدو أنها تلعب دورا في بعض جوانب الوقاية من السرطان، تبين أن TXNRD1 يساهم في هجرة الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم. ويبدو أيضا أنه يلعب دورا في انتشار الأورام الميلانينية نفسها.

وبصرف النظر عن التفاؤل بشأن إمكانات TXNRD1، فإن فكرة استخدام لقاحات mRNA لمكافحة الإجهاد التأكسدي يأخذها الباحثون على محمل الجد.

ويقول إندرا: "من الواضح أننا على قمة جبل الجليد، لكن الاحتمالات مثيرة لمنع أنواع مختلفة من تطور المرض بما في ذلك السرطان عن طريق تعديل نظام مضادات الأكسدة في الجسم".

ونُشر هذا البحث في مجلة Investigative Dermatology.

المصدر: ساينس ألرت