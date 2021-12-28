طبيب وإعلامي روسي يتوقع أن تندلع في فبراير المقبل موجة جديدة لفيروس كورونا في البلاد

توقع الطبيب والإعلامي الروسي المعروف، ألكسندر مياسنيكوف أن تشهد روسيا في فبراير المقبل موجة جديدة من مرض فيروس كورونا.

وقال إن عدد المصابين بالفيروسي سيبدأ في الارتفاع في فبرايرالمقبل.

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جاء ذلك في قناته "تليغرام" على الإنترنت حيث شدد على ضرورة تطعيم كل مَن تعافوا من مرض فيروس كورونا، إذ أن التطعيم سيعطيهم المزيد من الوقاية.

وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن جسم الإنسان لا يبدأ في إنتاج مناعة ضد الفيروس إلا بعد مرور 3 أسابيع من تلقيه جرعة ثانية من اللقاح أو بعد مرور الفترة نفسها من تلقي اللقاح المعزز حين يمكن تسجيل ارتفاع عدد الأجسام المضادة. وقال إن إعادة التطعيم يمكن أن تحمي الإنسان من متحور "أوميكرون" كذلك.

هذا وأكّد د. أناتولي ألتشتاين، أخصائي الوبائيات في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية أن مريضا يمكن أن يكون حاملا لمتحور "أوميكرون" الذي يصيب الآخرين قبل ظهور أعراضه بـ يومين أو 3 أيام، في الوقت الذي يتحول المريض إلى حامل لسلالات أخرى قبل يوم واحد من ظهور أعراضها.

المصدر: لايف