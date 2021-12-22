حل لغز "الأسنان الطباشيرية" البالغ عمره 100 عام والذي يصيب 1 من كل 5 أطفال

تمكن باحثون أستراليون وتشيليون من حل لغز طبي عمره 100 عام، والذي يعرف باسم "الأسنان الطباشيرية"، وهو حالة تحدث اضطرابا في تمعدن مينا الأضراس وأسنان القواطع عند الأطفال.

ويعاني طفل من كل 5 من الأسنان الطباشيرية، التي تظهر على شكل بقع متغيرة اللون، وتسبب غالبا ألما شديدا في الأسنان وتسوسا وخراجات، وأحيانا تؤدي إلى القلع ومشاكل في تقويم الأسنان.

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واكتشف باحثون من مؤسسة D3 Group، ومقرها جامعة ملبورن، أستراليا، وجامعة تالكا في تشيلي، الآلية التي تسبب نقص المعادن في الضرس، وهو النوع الأكثر شيوعا من الأسنان الطباشيرية.

وأفادوا في مجلة Frontiers of Physiology أن الأضراس الطباشيرية تنشأ عندما تكون المينا ملوثة بالألبومين، وهو بروتين موجود في الدم وفي سوائل الأنسجة المحيطة بالأسنان النامية. ويبدو أن العامل المحفز هو أمراض الطفولة.

ويقول مايك هوبارد، أستاذ الأبحاث بجامعة ملبورن والمؤلف الرئيسي للتقرير: "النتيجة هي نوع من انسداد التمعدن، والذي يتمركز بشكل كبير في المناطق الموجودة على الأسنان الفردية التي تصبح بقعا طباشيرية في المينا".

وتابع: "يسمح لنا هذا الاكتشاف بتصحيح 40 عاما من العقيدة الطبية السنية التي ألقت باللوم على الخلايا المعيبة المكونة للمينا. وما لم تستطع هذه العقيدة تفسيره هو سبب تأثير الطباشير على سن واحد أو عدد قليل من الأسنان في فم الطفل".

وأضاف: "لقد أظهرنا بدلا من ذلك أن الألبومين يتسرب أحيانا في مواطن الضعف، ويرتبط ببلورات المينا المعدنية ويمنع نموها. إنها ليست مشكلة على مستوى النظام، ولكنها مشكلة محلية للغاية".

ويعتقد الباحثون أن سبب تسرب الألبومين هو أمراض الأطفال الروتينية مثل الحمى، ويخططون الآن لتحديد الأسباب الأساسية، مثل العوامل البيئية أو مسببات الأمراض، بالإضافة إلى تشريك أطباء الأسنان وغيرهم من المتخصصين في صحة الأطفال والآباء، حتى يتمكنوا جميعا من البحث عن الأسنان الطباشيرية.

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وهناك عدة أنواع من الأسنان الطباشيرية تعكس أسبابا مختلفة مثل التشوهات الجينية ومشاكل التغذية.

ويهتم الفريق بشكل خاص بنقص التمعدن المولي لأنه يحمل التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر.

ويقول فيدال بيريز، طبيب أسنان وباحث في جامعة تالكا: "الأضراس معرضة بشكل خاص للتلف. إنها مخبأة في نهاية أفواهنا، مع أخاديد تلتقط الطعام، ويصعب تنظيفها".

ويكون السن المصاب بنقص المعادن الشديد عرضة للتسوس 10 مرات أكثر من الأسنان التي لا تحتوي على نسبة عالية من المعادن. إنه وباء صامت إلى حد كبير، يسبب الكثير من المعاناة.

وأصبح حجم المشكلة واضحا لمايك هوبارد عندما لاحظ أن فلورة إمدادات المياه المجتمعية أدت إلى انخفاض كبير في تسوس الأسنان لدى الأطفال. وبقيت نسبة كبيرة من الأطفال المصابين بالتسوس غير مبررة. لذلك، أسس شبكة البحث والتعليم، D3 Group لفهم ما كان يحدث.

والفلوريد، الذي يحمي من تسوس الأسنان في المينا الطبيعية، له تأثير ضئيل، إن وجد، على الأضراس الطباشيرية، المنتشرة في البلدان المتقدمة كما في البلدان النامية.

وتمت دراسة مينا الأسنان الطباشيرية لأول مرة من قبل الباحث الطبي النمساوي بيرنهارد غوتليب، الذي أبلغ في عام 1920 عن لغز أن بعض أجزاء فقط من الأسنان تتأثر.

وقال مايك: "بناء على هذا الاختراق البحثي، وبتوفير الموارد المناسبة، يمكن لمؤسسة D3 Group الآن أن تتطلع نحو استراتيجية طبية لمنع هذه المشكلة العالمية".

المصدر: ميديكال إكسبريس