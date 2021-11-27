طبيبة تكشف عن "مبيض أسنان طبيعي" سيعزز ابتسامتك!

أخبرت طبيبة الأسنان، هانا كينسيلا، موقع "إكسبريس" أن أطعمة تبييض الأسنان يمكن أن تساعد في تعزيز ابتسامتك بشكل طبيعي.

وفي حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تلطخ الأسنان، مثل النبيذ الأحمر والصلصات الداكنة، يمكن أن يساعد البعض الآخر في تبييضها بشكل طبيعي. ونصحت طبيبة الأسنان بإضافتها إلى نظامك الغذائي.

وقالت إن الفراولة على وجه الخصوص مفيدة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي.

وقالت: "تحتوي الفراولة على حمض الماليك وهو في الواقع مبيض طبيعي للأسنان".

وعثر على حمض الماليك في عدد من الفواكه. ويرتبط ارتباطا وثيقا بحمض الستريك وفيتامين C، كما يتم تناوله أحيانا كمكمل غذائي.

وقالت هانا: "لا تفرط في استخدام الفراولة، ولا تفركها على الأسنان، لكن الكمية الصحية منها يمكن أن تساعد في التبييض".

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- ما هي الأطعمة الأخرى التي تحتوي على حمض الماليك؟

عثر على حمض الماليك في العديد من الفواكه: المشمش والتوت الأسود والعنب البري والعنب والكرز والخوخ والبرقوق والكمثرى والتفاح الحامض.

وتابعت هانا: "في السياق نفسه، يعتبر التفاح طريقة رائعة لتنظيف الأسنان (بشكل ما!)، ويمكن أن تساعد الحواف الخشنة للطعام الهش مثل التفاح على إزالة البكتيريا من الأسنان".

كما أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على صحة الأسنان وبياضها.

وقالت هانا: "تعتبر المياه الصالحة للشرب مفيدة في العديد من مجالات الحياة، وهي ضرورية لصحة الفم - فهي منظف طبيعي ويمكن أن تساعد أيضا في إزالة البكتيريا من الأسنان. تناول دائما كوبا من الماء على الأقل بعد تناول الوجبات".

وناقشت هانا أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لإفادة أسنانك وتجنبها الأذى:

• الألبان.

• الشاي الأخضر.

• الكرفس والجزر.

• المكسرات.

• الشوكولاتة.

- الأطعمة الضارة بأسنانك:

• الخبز.

• المشروبات الغازية.

• الحلويات.

• الخمر.

وقالت هانا: "اثنان من أكثر الأمراض انتشارا، تسوس الأسنان وأمراض اللثة، يمكن الوقاية منها عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي".

المصدر: إكسبريس