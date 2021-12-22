العلامات الأربع لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم!

لا تظهر أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل واضح، إلا أن هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول.

تحدث موقع "إكسبريس" مع الدكتور ديبوراه لي من صيدلية "دكتور فوكس" على الإنترنت، لمعرفة ما إذا كان الكوليسترول مرتفعا جدا.

ينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل أساسي عند تناول الأطعمة الدهنية وزيادة الوزن، لذلك يمكنك في معظم الأوقات منع ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وعندما يكون لديك الكثير من الكوليسترول في الدم، فإنه يترسب على جدران الشرايين، حيث يتراكم ويؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية.

وتؤدي الأوعية الدموية الضيقة إلى تجويع الشرايين من الأكسجين الكافي، وإذا حدث ذلك في الشرايين التاجية، فقد يتسبب في حدوث ذبحة صدرية أو نوبة قلبية.

وإذا وضعت هذه اللويحات الدهنية في شرايين الدماغ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث سكتة دماغية. وإذا حدث للشرايين التي تغذي عضلات ساقيك، فقد تصاب بألم في الساق عند المشي (وتعرج).

وتوصي مؤسسة القلب البريطانية (BHF) جميع البالغين بإجراء فحص للكوليسترول في أي عمر، حتى لو كانوا يشعرون بصحة جيدة.

وقال الدكتور لي إن هناك أربع علامات رئيسية يجب البحث عنها:

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- القوس الشيخية

عبارة عن قوس رمادي أو أبيض مرئي أعلى وأسفل الجزء الخارجي من القرنية - الغطاء الصافي الذي يشبه القبة فوق مقدمة العين. إنها شائعة جدا عند كبار السن، ولكن ليس لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

وقال لي: "إذا حدث مرض القوس الشيخية في شخص أقل من 40 عاما، فقد يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".

وأضافت "مايو كلينك" أنه لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط شحميات الدم العائلي، يحدث هذا القوس أو الحلقة عادة قبل سن 45 ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

- اللويحة الصفراء

وهي عبارة عن كتل بيضاء مائلة للصفرة من المواد الدهنية المتراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفون العلوية والسفلية.

وتظهر حول العينين والأنف وتكون عادة متناظرة.

وقال لي: "اللويحة الصفراء غير ضارة ولكنها قد تحدث مع ارتفاع مستويات الكوليسترول. ويمكن أن تحدث أورام الأوتار الصفراء على مفاصل الأصابع أو الركبتين أو أوتار القدمين".

- انكماش دوبويتران

وهو نوع من تشوه اليد يمكن أن يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال لي: "مع هذه الحالة، هناك شد في الأوتار التي تغذي الإصبعين الرابعة والخامسة، في راحة اليد، بحيث يصعب عليك فردهما عن بعضهما بشكل كامل. وفي النهاية، تنثني الأصابع تماما. وفي الدراسات البحثية، يحدث انكماش دوبويتران في كثير من الأحيان لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

- النبضات الغائبة

عندما يفحصك الطبيب، قد يجد نبضات غائبة في أطرافك وهذا يشير أحيانا إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال لي: "إذا استمعوا إلى الشريان المسدود بواسطة سماعة الطبيب، فقد يسمع الطبيب أصواتا غير طبيعية تسمى اللغط. النفخات القلبية، مثل تضيق الأبهر، قد تكون موجودة أيضا".

المصدر: إكسبريس