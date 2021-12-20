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مواد غذائية لا ينصح بتناولها سوية

الصحة

مواد غذائية لا ينصح بتناولها سوية
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تنصح الدكتورة يكتيرينا مورافسكايا، خبيرة التغذية الروسية بعدم الجمع بين البطاطس واللحوم وبين العصائد والحليب.



وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه "من الخطأ الجمع بين النشويات والبروتينات وخاصة ذات الأصل الحيواني (الخبز مع اللحم، البطاطس مع اللحم) وكذلك مع الحليب ومنتجات الألبان المخمرة (العصيدة مع الحليب، العصيدة مع السكر) ومع الفواكه وعصائر الفواكه".

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مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع اللحم
مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع اللحم

وتضيف، من المهم للجسم عمل الجهاز الهضمي بصورة صحيحة وفقا لخصائصه:

- سرعة هضم المواد الغذائية المختلفة؛

- وكل مادة تحتاج إنزيمات خاصة لهضمها وامتصاصها؛

- إفراز عصير المعدة لهضم الأطعمة المختلفة يكون مختلفا؛

- هضم البروتين يحتاج إلى وسط حامضي، أما الكربوهيدرات فتحتاج إلى وسط قاعدي.

وتشير، إلى أن تناول مواد غذائية غير متوافقة يجبر الجسم على إنفاق كمية كبيرة من الطاقة لهضمها. فعندما يتم هضم مادة ما، ولم"يكتمل هضم مادة أخرى مختلفة" يضطرب عمل الأمعاء، وتبدأ عملية التعفن والتخمر، التي تشير إلى أن الطعام لم يهضم ولم يمتص، وبالتالي لا يستفيد الجسم من المواد المغذية، وتتراكم فيه السموم.

المصدر: نوفوستي

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