مادة غذائية لها خصائص مضادة للفيروسات

أعلنت الدكتورة فيكتوريا لازاريفا، خبيرة التغذية الروسية، أن للفجل البري (الفجل الحار) خصائص فريدةـ لذلك من الضروري إضافته للنظام الغذائي.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن فوائد الفجل الحار عديدة وتستحق الاهتمام.

وتقول، "هذا نبات فريد من نوعه بخصائصه العديدة المفيدة. فهو يحتوي على فيتامينات C و E و PP و B. كما أنه غني بالعناصر المعدنية الدقيقة والأحماض الأمينية والألياف الغذائية. وأن تركيز فيتامين C فيها يفوق تركيزه في الليمون. وحدته ناتجة عن احتوائه على زيت الخردل، الذي يمتاز بخصائص مضادة للميكروبات والفيروسات. أنه مادة غذائية مفيدة ويجب على الذين ليس لديهم مشكلات صحية تمنع تناوله، ضمه إلى نظامهم الغذائي".

وتضيف الخبيرة، يجب الامتناع عن تناول الفجل الحار في جميع حالات تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، ويجب على النساء تناوله بحذر أثناء الحمل والرضاعة.

المصدر: نوفوستي