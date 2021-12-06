مادة غذائية رخيصة مثالية لصحة المرأة

أعلنت الدكتورة آنا دروبيشيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفجل مادة غذائية مفيدة للإنسان، ويمكن اعتباره مادة غذائية مثالية للمرأة.

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وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "الفجل، خضار علاجي، له خصائص مضادة للبكتيريا. لذلك يجب تناوله في فترات المرض. والفجل مادة غذائية ممتازة للنساء، لأنه يحسن الخلفية الهرمونية في جسم المرأة، ويخفض الشعور بالألم في أيام الدورة الشهرية، ويبطئ شيخوخة الجلد".

وتضيف، "والفجل مفيد لصحة الرجال أيضا، لأنه يرفع مستوى هرمون التوستوسترون، ويخفف التهاب البروستات. ويمكن إضافة الفجل إلى السلطات المتبلة بزيت الزيتون وعصير الليمون. ويمكن تناوله مع أطباق اللحوم".

وتشير الخبيرة، إلى أنه على الرغم من هذه الخصائص المفيدة للفجل، إلا أنه لا ينصح به للذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي والكلى والنقرس. كما تمنع النساء الحوامل من تناوله، لأنه يحتوي على زيوت طيارة تزيد من توتر الرحم.

المصدر: نوفوستي