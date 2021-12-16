ارتداء نوع معين من الملابس يمكن أن يسبب انتفاخ البطن وأعراضا مؤلمة

يعد انتفاخ البطن مشكلة شائعة للغاية، وتتراوح أسبابه ما بين حميدة ومزعجة، إلى أخرى خطيرة قد تكون ناتجة عن حالات مثل السرطان.

وفي حين أن الانتفاخ غير مريح، إلا أنه يحدث في معظم الأحيان بسبب شيء غير ضار نسبيا، ويمكن أن يختفي من تلقاء نفسه لدى معظم الناس.

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ومن المفاجئ للبعض أن يعرفوا أن اللباس الذي نرتديه قد يكون واحدا من الأسباب المؤدية إلى الانتفاخ المزعج.

وتوضح الدكتورة ميغان روسي، خبيرة حالات الإمساك والانتفاخ، في حديثها لموقع "إكسبريس" البريطاني، أن الملابس الضيقة يمكن أن تسبب الإمساك وكذلك الألم والانتفاخ في البطن.

وحذرت الدكتورة روسي من أن ارتداء الطماق (وهو لباس ضيق يتسم بشعبية كبيرة خلال ممارسة التمارين الرياضية) طوال اليوم، يمكن أن يكون سبب الانتفاخ، وهي مشكلة شائعة ومؤلمة في القناة الهضمية.

ودعت روسي إلى تغيير الملابس الرياضية الضيقة بعد الانتهاء من التمارين، قائلة: "هذه استراتيجية مهمة لمحاربة الانتفاخ".

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه الملابس الضيقة تسبب متلازمة طبية، تسمى متلازمة السراويل الضيقة، والتي وُصفت لأول مرة في مجلة طبية عام 1993.

وتحدث هذه الحالة عندما يؤدي الضغط الناتج عن البنطال الضيق إلى الشعور بعدم الراحة في البطن، حيث أن الملابس الضيقة تجعل من الصعب مرور الطعام والغازات، وهو ما قد يسبب الانتفاخ المزعج.

وتقترح الدكتورة روسي تمرينا معينا في الصباح للتخلص من تأثير انتفاخ البطن، قائلة: "في كتابي، ناقشت حركات اليوغا، والتي أثبتت بالفعل في التجارب السريرية أنها تطلق الغازات المحتبسة".

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وتتضمن هذه التمارين حركات تمدد الظهر والبطن، "إنه روتين مدته 15 دقيقة أوصي به جميع عملائي كل صباح. ويمكن أن يساعد ذلك حقا في تهدئة القناة الهضمية، فضلا عن السماح بإطلاق الغازات المحاصرة".

ما هي متلازمة السراويل الضيقة؟

يمكن أن تسبب السراويل الضيقة مجموعة كاملة من مشاكل الأمعاء، والتي تشمل الحموضة المعوية وانتفاخ البطن أو التجشؤ.

وتشمل الملابس الضيقة المسببة لهذه الحالة الطماق، كما يمكن أن يكون للجينز الضيق نفس التأثير وكذلك الأحزمة الضيقة.

وقد يؤدي ارتداء مثل هذه الملابس الضيقة أيضا إلى مشاكل في الأعصاب، ما ينتج عنه ألم الفخذ المذلي، وهو خدر أو ألم في الفخذ الخارجي.

ويشار أيضا إلى أن الملابس الداخلية الضيقة يمكن أن تتسبب أيضا في حدوث هذه المشكلة، ما يؤدي إلى الشعور بألم ووخز في الفخذين.

المصدر: إكسبريس