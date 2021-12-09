غينتسبورغ: مسألة تكييف لقاح "سبوتنيك V" للتصدي لمتحور "أوميكرون" ستحل بعد أسبوعين

أفاد ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، بأن القرار حول ضرورة أو عدم ضرورية تكييف لقاح "سبوتنيك V" ضد المتحور "أوميكرون" الجديد سيتخذ بعد أسبوعين.

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وقال غينتسبورغ، في بث قناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "يتم الآن العمل على عزل الفيروس نفسه. وبعد أسبوعين تقريبا سنحصل على الإجابة عن هذا السؤال. وبعد ذلك فقط سنتخذ قرارا مستنيرا قائما على العلم حول ضرورة أو عدم ضرورة تغيير شيء. آمل بأنه لن يكون من الضروري تغيير شيء".

وأشار أيضا إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا يوفر أوسع مجموعة من الأجسام المضادة للفيروسات بين كل لقاحات كورونا المستخدمة حاليا. وأضاف: "هذا ما تثبته ليس فقط خبرة الاستخدام في بلدنا بل وفي الدول التي تستخدم لقاحات كورونا المختلفة، بما فيها "سبوتنيك V" في آن واحد".

المصدر: تاس