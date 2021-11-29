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مدير مركز "غاماليا" يعد بتطوير لقاح ضد سلالة "أوميكرون" في غضون 10 أيام

الصحة

مدير مركز
Sputnik Vladimir Pesnya
ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" العلمي الروسي
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قال مدير أحد المراكز الروسية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة والأوبئة إنه بإمكان خبرائه تطوير لقاح ضد متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا خلال 10 أيام.

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وفي تصريحات متلفزة أوضح ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" (المعروف بدوره في تطوير لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا)، أن التجارب العلمية اللازم إجراؤها للحصول على عقار جديد لن تستغرق أكثر من 10 أيام، لكن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بترخيص اللقاح وإثبات سلامته وفعاليته تتطلب وقتا إضافيا يتراوح بين 45 و50 يوما.

وأشار مدير المركز إلى ضرورة الحصول على معلومات إضافية حول خواص متحور "أوميكرون"، قبل التفكير في ضرورة تطبيق اللقاح الجديد لمواجهته.

المصدر: "نوفوستي"

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