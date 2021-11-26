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السلطات الصحية الروسية: فحوصنا قادرة على رصد السلالة الجديدة لكورونا

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السلطات الصحية الروسية: فحوصنا قادرة على رصد السلالة الجديدة لكورونا
Reuters NIAID-RML
عناصر لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
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أعلنت السلطات الصحية الروسية أن الفحوص المستخدمة في روسيا لكشف الإصابات بفيروس كورونا قادرة على رصد السلالة الجديدة المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.

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وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا، في بيان مقتضب اليوم الجمعة: "فيما يخص أنظمة الفحوص الخاصة بفيروس كورونا، التي تستخدم في البلاد، فهي قادرة على رصد هذه النسخة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

وتحمل سلالة "بي.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا، ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

المصدر: وكالات روسية

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