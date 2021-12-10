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فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

الصحة

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
Globallookpress Frank May/picture alliance
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة تاتيانا إيفانيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الشاي الأخضر يقلل من خطر نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن تناول الشاي الأخضر يوميا بانتظام، يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وتضيف، للشاي الأخضر خصائص مهدئة ويحمي الإنسان من الإفراط المتوتر في تناول الطعام. لأنه يحتوى على نسبة عالية من مادة الكاتيكين (نوع من الفلافونويدات) وفيتامين С،

وتقول، "مادة الكاتيكين، تقوي جدران الشعيرات الدموية وتخفض خطر نشوء الخلايا السرطانية في الجسم، وتعزز منظومة المناعة، وتحذر من خطر تصلب الشرايين".

وتضيف، يجب على من يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم وأمراض الكبد والأمعاء، أخذ الحذر من تناول الشاي الأخضر.

المصدر: نوفوستي

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