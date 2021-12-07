علماء يحذرون من خطر ظهور جائحة أكثر فتكا

أعلنت العالمة البريطانية سارا جلبرت، إحدى المساهمات في ابتكار لقاح شركة أسترازينكا المضاد للفيروس التاجي المستجد، أن الجائحة المقبلة ستكون أكثر فتكا من "كوفيد-19".



وتقول، "هذه ليست آخر مرة يهدد الفيروس حياتنا وسبل عيشنا. لأنه في الواقع قد تكون "الجائحة" المقبلة أسوأ بكثير . لأن الفيروس قد يكون أكثر عدوى وأكثر فتكا أو كليهما". بحسب Sky News.

وتشير جلبرت، إلى أن اللقاحات الحالية المضادة للفيروس التاجي المستجد، قد تكون غير فعالة ضد متحور "أوميكرون".

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وتقول، "يحتوي بروتين -S لهذا المتحور على تغيرات تزيد من قدرة الفيروس على الانتقال.. وهناك تغيرات أخرى، قد تقلل من فعالية الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات المستخدمة حاليا، أو بسبب الإصابة بعدوى متحور آخر ، في منع الإصابة بمتحور "أوميكرون".

وكان غاو فو، رئيس المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 3 ديسمبر الجاري، أن البشرية ستواجه مستقبلا فيروسا جديدا يمكن أن يظهر في أي وقت وفي أي مكان.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"